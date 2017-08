Matuidi signe à la Juve

Blaise Matuidi (30 ans) poursuivra sa carrière en Serie A. L'international français quitte le Paris Saint-Germain pour la Juventus, où il va s'engager pour trois ans.

Matuidi, annoncé à la Juventus par le club italien, s'éloigne du PSG dont il était le plus ancien joueur. Le milieu de terrain est victime de la concurrence d'Adrien Rabiot et de l'indispensable dégraissage pour amortir l'opération Neymar.

Ce cadre de l'équipe de France (58 sélections, 8 buts) apparaît affublé d'une casquette et d'une écharpe aux couleurs de la Juve à l'aéroport de Turin dans des tweets diffusés par le champion d'Italie en titre, puis en route vers la visite médicale. Une manière courante d'annoncer les recrues chez les clubs italiens avant la signature proprement dite.

Dès l'été dernier, Matuidi avait souhaité rejoindre la «Vieille Dame» turinoise, mais avait été retenu par le PSG. En ce mois d'août 2017, sa vente estimée entre 20 et 25 millions d'euros, va permettre au club parisien de commencer à compenser, un peu, le transfert record des 222 millions d'euros déboursés pour attirer Neymar, le délestant aussi d'un salaire mensuel estimé à 750'000 euros brut par mois.

Parisien historique, Matuidi (30 ans) s'était engagé avec le club de la capitale le 25 juillet 2011, deux semaines avant Javier Pastore. Il faisait alors figure de bon joueur de Ligue 1 passé par Troyes et Saint-Etienne, sans plus.

Depuis, il a connu six saisons bardées de trophées (4 titres de champion, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue, 4 Trophées des Champions) et est devenu le Parisien qui a disputé le plus de matches sous l'ère qatarie (295 rencontres, assorties de 33 buts et 30 passes décisives). (afp/nxp)