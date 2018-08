Mario Mandzukic prend sa retraite internationale

L’attaquant croate de la Juventus Mario Mandzukic (32 ans) a officialisé mardi sa retraite internationale. Au cours de sa carrière sous les couleurs des Vatreni, l'ancien joueur de Zagreb, Wolfsburg, du Bayern de Munich et de l’Athlético Madrid a inscrit 33 buts en 89 sélections. Avec la Croatie, il a disputé quatre tournois internationaux majeurs (2012, 2014, 2016, 2018), dont la dernière Coupe du monde, lors de laquelle la sélection au damier était allée jusqu’en finale, perdue face à la France.

Le deuxième meilleur buteur de l’Histoire de la Croatie, derrière Davor Suker, s’est adressé aux supporters dans une lettre ouverte, évoquant la difficulté d’un choix «définitif». «Il n’y a rien de plus émouvant que d’écouter l’hymne national avant un coup d’envoi, a confié «Mandzo», précisant toutefois que la deuxième place acquise au Mondial en Russie avait un peu facilité sa décision. «Je suis plus qu’heureux, épanoui et extrêmement fier de cette médaille d’argent. Elle a été forgée par les années, la souffrance, l’effort, le travail, la déception et les moments difficiles.»

«Il n’y a pas de moment idéal pour se retirer, a poursuivi le joueur. Si c’était possible, nous jouerions tous pour la Croatie jusqu’à la mort, puisqu’il n’y a pas de plus grande fierté. Mais je sens que le moment est venu pour moi, maintenant. J’ai donné le meilleur de moi-même pour la Croatie. J’ai contribué au plus grand succès du football croate», a conclu l’attaquant.» (nxp)