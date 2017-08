Manchester United cartonne face à Swansea

Manchester United a largement dominé Swansea (0-4), en marquant trois buts en moins de quatre minutes en fin de match, samedi en ouverture de la 2e journée de Premier League.

Les «Red Devils» enchaînent: après leur facile victoire contre West Ham (4-0) la semaine dernière, ils ont à nouveau gagné sans trembler contre les «Swans», toujours sans encaisser de buts.

A l'exception d'un centre-tir de Tammy Abraham trois minutes après le coup d'envoi, les joueurs de José Mourinho n'ont plus été mis en danger, Swansea ne se montrant que légèrement menaçant que sur coups de pied arrêtés.

L'entraîneur portugais avait choisi de reconduire le onze de départ aligné contre les «Hammers». Mais si les Mancuniens avaient été brillants contre les Londoniens, ils ont manqué de tranchant contre les Gallois avant de se libérer en fin de match après les entrées de Martial et Fellaini (75).

Les «Red Devils» ont fait la différence sur un corner juste avant la pause. A la réception, Pogba, plutôt fébrile jusque-là et déjà averti pour un mauvais geste (26), envoyait une tête surpuissante sur la barre. Le ballon rebondissait sur la ligne sans la franchir, mais Bailly surgissait pour pousser le ballon dans le but (1-0, 45).

L'ouverture du score de Bailly ! #SWAMUN pic.twitter.com/HoedTvHyzq — Manchester United FR (@MUFR_) 19 août 2017

Différence en fin de match

En retrait, les Mancuniens laissaient ensuite les «Swans» revenir petit à petit dans le match. Mais, régénérés après les entrées de Fellaini et Martial (75), ils finissaient par définitivement plier le match en marquant trois buts en moins de quatre minutes. D'abord, dans la surface, Mkhitaryan servait Lukaku, qui marquait de l'intérieur du pied droit son troisième but de la saison (2-0, 80).

Une minute plus tard, c'est Pogba qui interceptait et rebondissait sur Mkhitaryan. L'Arménien redonnait alors dans la profondeur pour le milieu français, qui marquait son deuxième but de la saison d'une pichenette au-dessus de Fabianski (3-0, 82).

Enfin, Martial lui aussi y allait de son deuxième but en deux matches. Sur une passe décisive de Pogba, l'ancien Monégasque, qui avait reçu les encouragements de Mourinho vendredi («J'ai foi en lui») trompait Fabianski avec sang-froid, pour clore le festival mancunien (4-0, 84).

samedi Swansea - Manchester United 0 - 4 Bournemouth - Watford Southampton - West Ham Burnley - West Bromwich Leicester - Brighton Liverpool - Crystal Palace Stoke - Arsenal

dimanche Huddersfield - Newcastle Tottenham - Chelsea

lundi Manchester City - Everton

Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Manchester United 6 2 2 0 0 8 0 8 2. Huddersfield 3 1 1 0 0 3 0 3 3. Tottenham 3 1 1 0 0 2 0 2 . Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2 5. Arsenal 3 1 1 0 0 4 3 1 6. Burnley 3 1 1 0 0 3 2 1 7. Everton 3 1 1 0 0 1 0 1 . West Bromwich 3 1 1 0 0 1 0 1 9. Liverpool 1 1 0 1 0 3 3 0 . Watford 1 1 0 1 0 3 3 0 11. Southampton 1 1 0 1 0 0 0 0 12. Swansea 1 2 0 1 1 0 4 -4 13. Leicester 0 1 0 0 1 3 4 -1 14. Chelsea 0 1 0 0 1 2 3 -1 15. Stoke 0 1 0 0 1 0 1 -1 . Bournemouth 0 1 0 0 1 0 1 -1 17. Newcastle 0 1 0 0 1 0 2 -2 . Brighton 0 1 0 0 1 0 2 -2 19. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 3 -3 20. West Ham 0 1 0 0 1 0 4 -4 (ats/nxp)