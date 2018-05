Manchester United assure sa 2e place

Manchester United est assuré de terminer la saison à la 2e place de la Premier League après son match nul (0-0) à West Ham jeudi en match en retard de la 31e journée.

Avec le titre de champion déjà assuré depuis longtemps par Manchester City, la ville du nord de l'Angleterre réalise ainsi «le doublé», comme à l'issue de la saison 2011-2012.

West Ham de son côté n'avait plus rien à gagner ni à perdre avant cette rencontre et reste 15e.

Sur la pelouse des Londoniens, les joueurs de José Mourinho se sont procuré la majorité des occasions mais ils sont tombés sur un excellent Adrian: le gardien espagnol a réussi plusieurs belles parades pour empêcher Paul Pogba et ses coéquipiers de marquer.

Les Mancuniens avaient écrasé les Hamers 4-0 au match aller l'été dernier, lors de la 1re journée, mais ils n'ont cette fois pas pu trouver la faille dans un match laborieux.

FT: West Ham 0 #MUFC 0.



A point at the London Stadium secures a second-place @PremierLeague finish for the Reds. #WHUMUN pic.twitter.com/meCgtdf5K4