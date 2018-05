Luka Modric: «Je crois toujours avoir quelque chose à prouver»

Il est presque 14h30 quand Luka Modric (Zadar, Croatie, 32 ans) fait son apparition dans l’une des salles de presse de la Valdebebas, la cité sportive du Real en périphérie de Madrid. Il porte un short et un t-shirt bleu. Il serre la main et s’inquiète du meilleur endroit pour s’asseoir. L’entraînement est terminé depuis un bon moment. Il est timide, dit-il. Mais bon interlocuteur. De ceux avec qui on peut plaisanter et avec qui les silences ne sont pas embarrassants quand il prend le temps de la réflexion. C’est même plaisant de le voir penser. Car il dit que cela lui coûte de parler de lui-même. Depuis son arrivée à Madrid en 2012, il n’a donné que deux interviews à des médias espagnols. Il reçoit El Pais (partenair LENA) quatre jours avant la finale de Kiev. Il assure que la personne qui lui a appris le football, c’est son père avec qui il passait des heures à jouer alors qu’il était enfant et qu’à 32 ans il espère avoir encore des années de football. Sa modestie retient notre attention.

Miodrag Paunovic, votre premier entraîneur à l’école du foot à Zadar, disait que vous étiez un enfant timide, tranquille et qui ne voulait pas se faire remarquer. Et aujourd’hui comment est Luka Modric?

Je n’aime pas parler de moi-même… Je continue à être timide et très réservé. Le seul endroit où je ne me sens pas timide, c’est sur le terrain de foot. Là, je suis différent.

Pourquoi?

Je me transforme parce que le football me passionne et me procure du plaisir tous les jours, à chaque match et à chaque entraînement. Je n’aime pas perdre. Quand je perds et que les choses ont mal tourné, ici on me dit que je suis un «pisse-vinaigre».

Qui vous le dit?

Mes camarades.

Comment atteint-on la maturité footballistique?

Avec le temps, les entraînements, les matches et surtout l’exigence qui existe dans ce club.

Êtes-vous auto-exigeant?

Oui. Je ne suis jamais satisfait. Je veux toujours davantage. Ce n’est pas facile, mais quand je veux quelque chose j’essaie toujours de le faire de la meilleure manière possible, je n’aime pas rester au milieu du chemin. A chaque match, tu es confronté à de nouvelles situations et cela aussi t’aide à apprendre et à mûrir.

De l’extérieur, vous donnez l’impression que vous êtes meilleur d’année en année et que votre progression n’a jamais cessé. D’où vient cette faim?

C’est ma personnalité, ma manière d’être et le professionnalisme. Je crois toujours avoir quelque chose à prouver.

Pourquoi?

Parce que je ne suis jamais satisfait. Au Real Madrid, j’ai tout obtenu, mais je veux toujours plus et lors de chaque match, chaque entraînement, ce que j’ai fait ne me convient jamais. Je veux toujours faire la démonstration que je peux en faire plus. Dans le football, si tu te relâches, il est très difficile de rester dans le haut niveau. Aussi, tant que je peux, je vais rester à être ainsi. J’ai toujours été honnête avec moi-même et je serai le premier à me rendre compte que je ne suis plus habilité à rester dans une équipe qui exige ce niveau. Je pense aussi que ce que j’ai vécu enfant en Croatie m’oblige à ne pas faiblir (ndlr: durant le conflit dans les Balkans, il a perdu à son grand-père et a vécu, comme tant d’autres, le sort des réfugiés).

En quoi Madrid vous a-t-il amélioré?

En beaucoup de points. Mais cela me coûte de parler de moi-même et dire je suis bon dans cet aspect ou un autre… J’ai plus d’expérience. Ici, en plus, tu t’améliores seulement en travaillant avec les autres joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde.

Selon moi, vous êtes plus combatif pour défendre le ballon lors des corps-à-corps…

C’est vrai. A mes débuts, j’évitais d’interposer mon corps lors des duels.

Par peur?

Non. Sans doute, c’était mon style de jeu. Il est vrai que j’ai progressé physiquement car lors de ces cinq dernières années, j’ai beaucoup travaillé hors de Valdebebas avec un entraîneur personnel avant et après les entraînements. Je prends soin de moi et j’essaie de travailler mes points faibles.

Vous avez des défauts?

Il y en a. Il y en a… Mais on essaie de dissimuler les choses que l’on fait moins bien.

Vous avez combien d’yeux sur le terrain?

Deux. (Il rit…)

Ne mentez pas ! On a l’impression de davantage.

C’est quelque chose de naturel. C’est mon instinct sur le terrain. Anticiper le jeu et savoir où sont tes camarades de jeu est quelque chose qu’on ne peut pas apprendre.

Êtes-vous le moteur de l’équipe?

C’est sympa de l’entendre dire. Je me sens important au Real Madrid et je suis toujours à disposition pour donner un coup de main. J’aime tout donner pour aider l’équipe à jouer, être dans la compétition et gagner.

En 2012, lors de votre présentation officielle, nous avons été nombreux à vous demander si vous vous sentiez capable de vous faire une place dans le onze du Real Madrid. Expliquez-vous ces doutes lors de votre arrivée?

Sans doute parce que vous ne connaissiez pas bien l’Angleterre. Tottenham où je jouais n’était pas la même équipe qu’aujourd’hui et vous regardiez plus les matches de Manchester United, Chelsea et Arsenal. Je n’ai jamais douté que je triompherai ici et c’est pour cela que j’ai tout donné pour réussir au Real Madrid. Cela n’a pas été facile, mais je l’ai fait parce que c’était une opportunité unique pour démontrer mes qualités. J’avais besoin de faire un pas en avant, de gravir une marche et ne pas stagner. Les six premiers mois, ils ont été très durs avec moi (ndlr: les journaux sportifs espagnols), mais je n’ai jamais douté.

Avez-vous eu l’impression que l’on ne vous accordait pas de période d’adaptation?

C’est vrai qu’ici l’exigence est incroyable. Quand tu arrives, tout le monde veut que tu sois au top au plus vite et, personnellement, cela m’a coûté. Voilà pourquoi j’ai travaillé physiquement, gagné en vitesse et que je suis devenu le footballeur que je suis. Mais ce que l’on disait de moi dans les médias ne m’a pas affecté, je m’étais fixé des objectifs et je savais que, tôt ou tard, tour irait pour le mieux. Grâce à dieu tout est allé pour le mieux.

On dit de vous que vous apprenez rapidement. Comment se fait cette transition rapide de la tête vers les pieds?

C’est aussi quelque chose de naturel. C’est un don de dieu. Et mes qualités, je les travaille pour les perfectionner, encore et encore. C’est une manière d’être que l’on a mais que l’on n’acquière pas.

Et que vous manque-t-il?

Aïe! Oui, j’aimerais marquer plus de buts quoique je ne suis pas obsédé par cela, parce qu’il y a dans le jeu des choses plus importantes à mes yeux. Mais oui, j’aimerais améliorer cela. Et il n’est jamais trop tard, je vais fêter mes 33 ans (rires).

C’est comment de jouer avec Toni Kroos?

C’est spécial. Dès le premier jour, nous avons trouvé une connexion. Nous faisons des choses différentes et nous nous complétons bien. Pour moi, c’est l’un des meilleurs du monde et j’ai du plaisir à chaque match à ses côtés. Sa personnalité est assez similaire à la mienne, cela explique sans doute notre bon «feeling».

Quand certains invoquent le caractère et la garra (ndlr: combativité), comme ce fut le cas lors de la demi-finale de l’année dernière contre l’Atletico Madrid, vous vous appelez toujours au jeu et au ballon. Pourquoi?

Le caractère et la combativité sont importants et nous l’avons aussi, mais ensuite sans qualité et sans ballon… Je suis un joueur qui aime avoir la balle. C’est pour cela que je prétends qu’il est important de pouvoir faire les choses bien avec un ballon. J’aime le jeu, j’aime le football.

Que vous donne le ballon?

De la joie. Je suis toujours content quand j’ai la balle. Enfant, vous admiriez qui?

Boban, le premier capitaine de l’équipe de Croatie et Frascesco Totti. Boban, parce qu’il portait le brassard de capitaine lorsque la Croatie a fait des choses incroyables alors que le pays traversait une période délicate, lors de son indépendance. J’aimais sa manière d’être et de jouer au football.

Que voleriez-vous à Kroos et à Casemiro?

A Kroos, sa tranquillité et sa froideur dans la passe. C’est incroyable, quoi qu’il arrive il n’est jamais nerveux. Je suis aussi un calme, mais lui beaucoup plus que moi. A Casemiro, je lui volerais sa force.

De qui avez-vous le plus appris dans le foot?

De mon père. Nous allions tous les jours au terrain, il m’a tout appris. Il voulait toujours passer du temps à jouer au foot avec moi. Il exigeait que je fasse ce geste ou un autre et me disait ce que je pouvais faire lors de chaque compétition. Aussi Tomislav Basic qui est mort il y a deux ans. Il a toujours eu confiance en moi et a toujours cru que j’arriverais à jouer au haut niveau. Non seulement il me le disait à moi, mais il le disait à tous et répétait que j’étais le meilleur et que je faisais des merveilles. Il m’a entraîné quand j’étais à Zadar, entre 10 et 13 ans. Il me manque beaucoup et j’aimerais tellement qu’il vive tous ces moments avec moi.

Vous rêviez à quoi, enfant?

De ce que m’arrive en ce moment. Je voulais aller loin. Seul le foot existait pour moi. Je regarde le tennis et le basket, mais jamais je n’ai imaginé faire autre chose que du foot. Quand la Croatie a terminé troisième de la Coupe du monde (ndlr: il avait 13 ans), je rêvais aussi d’arriver là et d’être le capitaine de cette équipe. Le rêve de jouer dans une grande équipe s’est aussi réalisé. Je vous disais ne jamais être satisfait, l’exigence actuelle est de faire que tout cela dure le plus longtemps possible.

Mais vous n’êtes jamais accablé de toute exigence?

D’aucune manière, ce n’est que du plaisir. Évidemment, cela n’est pas facile tous les jours parce qu’au quotidien tout ne peut pas être parfait, c’est impossible. Mais j’essaie de vivre et d’être ainsi: exigent.

Êtes-vous soucieux avant les grands matches?

Non, rien ne me préoccupe. Je suis le même avant tous les matches.

Superstitieux?

Ma seule superstition est de chausser toujours le pied gauche en premier. Ensuite, avant l’échauffement, j’enlève ceci (ndlr: il montre une croix qu’il porte au cou). C’est un cadeau de mes parents.

Voyez-vous un nouveau Modric?

Chaque footballeur est spécial dans sa manière de jouer, d’être et de s’exprimer sur un terrain. C’est comme si vous me demandiez s’il y a un nouvel Iniesta. Cela va être difficile. Il aura toujours de bons joueurs de foot, mais ils seront uniques et ne ressembleront pas aux anciens.

Vous aimez qui de nos jours?

Isco, Iniesta, Kovacic et Kroos.

Adaptation: Xavier Alonso (TDG)