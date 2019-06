Lucien Favre prolonge au Borussia Dortmund

Lié contractuellement avec le Borussia jusqu’en juin 2020, Lucien Favre a signé une extension de bail d’un an, annonce le club allemand mardi. «Je suis impatient de poursuivre notre coopération constructive et fructueuse avec toute l'équipe du BVB», a réagi l'entraîneur de 61 ans.

Sous la houlette du technicien vaudois, arrivé en provenance de Nice l’été dernier, Dortmund a terminé deuxième de la Bundesliga, à deux points du Bayern Munich. «Lucien a développé des structures claires et permis à nos joueurs de progresser, il a répondu à 100% de nos attentes», s'est réjoui le directeur sportif Michael Zorc.

2.24 - Lucien Favre has the best points-per-game ratio of any @BlackYellow manager in Bundesliga history (2.24). Extended. #Favre2021 pic.twitter.com/hRWnjjX3G9