Les secrets de Servette pour gérer la pause internationale

Une belle victoire à domicile contre Wil le 7 octobre, après trois nuls au goût amer, et puis plus rien. Ou presque. La pause internationale, ce moment curieux qui fait la joie des équipes enfermées dans une spirale négative, ou qui fait le désarroi de celles qui sont dans une série positive.

Pour Servette, ce n’était ni l’un ni l’autre vraiment. Juste un break qui a sans doute coupé un élan, mais qui a permis également de souffler un peu. En attendant la venue d’Aarau samedi.

Justement: comment gère-t-on ces treize jours sans match de championnat? Eh bien, en organisant un match amical, par exemple. C’était la semaine dernière pour les Grenat, contre Lancy, avec un large succès 7-1. Un signe pour Alain Geiger. «Après la victoire 2-0 contre Wil, je crois que le groupe aurait volontiers enchaîné en championnat, sourit-il. J’ai senti un peu l’euphorie de ce succès encore présente contre Lancy. C’est bon signe. Je préfère affronter des équipes du canton plutôt que d’organiser un match contre une équipe de Challenge ou de Super League. C’est bien. Et il y a moins de risques de blessures aussi.»

Du travail spécifique

Mais comment le technicien gère-t-il ces deux semaines sans compétition officielle? «Nous en avons profité pour faire du travail spécifique, explique-t-il. Il y a moins de monde à l’entraînement, avec les jeunes qui étaient en sélection ou d’autres qui sont blessés. C’est donc l’occasion de travailler plus dans le détail. Nous avons bossé la qualité des centres, la finition bien sûr, les balles arrêtées.»

C’était encore le cas lundi, avec des combinaisons travaillées pour les corners offensifs. Et pour la précision devant la cage, autant d’éléments à améliorer. Mais Alain Geiger ne reste pas figé dans ses schémas. Il saisit également l’occasion de cette pause pour parler avec ses joueurs.

«Le moment s’y prête tout particulièrement, assure-t-il. Nous avons tous plus de temps à disposition, nous ne sommes plus dans l’urgence d’un match à préparer. C’est donc une période où je peux voir les joueurs, individuellement, comprendre leur ressenti, échanger. Et puis aussi pour faire le point. Sur mes attentes vis-à-vis du joueur, sur ce qui va, sur ce qui va moins bien. C’est important de parler de tout.»

La pause est également, littéralement, une pause. Geiger veille à ce que l’intensité soit toujours présente lors des sessions quotidiennes, mais il y a de facto plus de plages de récupération. D’autant plus au sortir d’une semaine anglaise, comme celle qui s’est terminée le 7 octobre avec la victoire sur Wil.

Les joueurs savourent aussi ce moment-là, sans perdre de vue l’imminence de la reprise. Steve Rouiller, le patron de la défense, irréprochable depuis le début de la saison, a bien vécu ce break. «C’est aussi là où l’on mesure l’importance de vivre la pause avec un bon résultat pour la précéder, lance-t-il. Cette victoire contre Wil était capitale, elle a agi comme un signal positif, un bon message qui a été envoyé.» Cela a permis aux Servettiens de vivre ces deux semaines sans ruminer une défaite ou un nul qui n’aurait pas suffi à les rendre sereins.

Recharger les batteries

Une pause internationale, c’est également deux ou trois jours de congé, au début. Le temps de souffler. «La possibilité de passer du temps avec sa famille, avec ses proches, relève Steve Rouiller. C’est important aussi pour la tête. Quand on parle de recharger les batteries, c’est également comme cela qu’on y arrive.» Pas de match avant plusieurs jours, c’est parfois le moment de parler entre coéquipiers. De revenir sur les trois nuls qui avaient un peu miné le moral des Grenat, Servette ayant à chaque fois ouvert le score avant d’encaisser l’égalisation?

«Oui, nous en avons reparlé entre nous, admet Rouiller. On l’avait déjà fait à chaque fois après ces points perdus. Je crois que nous avons tous compris la leçon, entre les soucis à la finition pour mettre le deuxième but ou le recul coupable. Mais il faut parfois aussi vivre ces moments ensemble, souffrir ensemble, pour que tout se mette en place.» Servette, régénéré, serein, qui rêve d’aligner un maximum de victoires consécutives, attend donc Aarau le cœur léger et concentré. Tiens: il ne manquerait plus que Koro Koné reçoive enfin le feu vert administratif pour jouer (la punition de l’administration pour la faute des dirigeants a peut-être assez duré…) et il n’y aurait plus de nuages dans le ciel grenat.

De quoi repartir sur de bonnes bases dès samedi, contre Aarau. (TDG)