Les pros du Servette logent désormais au Stade de Genève: visite guidée

La chose est désormais officielle: la première équipe du Servette FC a quitté Balexert pour élire domicile dans l’antre du Stade de Genève. À leur retour du stage de préparation au sud du Portugal, les Grenat ont donc pris directement le chemin de la Praille, où tout a été prévu pour qu’ils se sentent chez eux. Ils connaissaient déjà le vestiaire. Ils ont en plus une salle de vie, cet espace commun dont ils ne disposaient pas avant, une salle de musculation bien équipée et d’autres locaux, comme le bureau du staff technique ou l’espace réservé aux théories et analyses vidéo.

Pourquoi quitter Balexert? «Pour satisfaire aux exigences qui permettent d’obtenir le label Centre de performance, explique Constantin Georges, le directeur général. Il y avait trop d’équipes à se partager les terrains de Balexert, cela libère de la place pour nos jeunes en répondant aux critères voulus.»

Les trajets aux Cherpines

Le corollaire, c’est évidemment que les terrains, justement, ne sont plus à la sortie des vestiaires. Si la mise en place sur la pelouse du Stade de Genève demeure d’actualité la veille des matches, pour les entraînements quotidiens, les Grenat ont dû trouver une solution. C’est ainsi au centre sportif des Cherpines, à Plan-les-Ouates, que les pros servettiens s’exercent.

«Nous avons trouvé un arrangement avec la Commune pour pouvoir jouir des installations, précise Constantin Georges. Nous versons un dédommagement raisonnable.»

Frick s’adapte

Mais comment les joueurs vivent-ils ce déménagement, surtout ceux qui comme Frick ont grandi à Balexert? «C’est spécial, peut-être encore plus pour moi que pour d’autres, sourit-il. Balexert, c’était la maison. Au Stade de Genève, c’est différent. Il y a les trajets à faire chaque jour pour aller aux Cherpines. Mais nous devons encore prendre nos marques, nous habituer. Et nous approprier les lieux. Il y a déjà une table de ping-pong, on va encore amener des canapés en plus, un billard peut-être, une télé. Et décorer le tout à notre façon. Nous nous adaptons…»

Lionel Pizzinat a connu pas mal de lieux d’entraînements à Genève avec Servette. Lui aussi s’adapte: «Quelque part, c’est un luxe de vivre dans son stade, lance-t-il. Après, il y a des ajustements à faire. Nous savons ce que nous avons laissé à Balexert, avec ces terrains à côté des vestiaires. Mais il faut maintenant considérer nos nouveaux locaux, bien plus neufs et plus spacieux, comme notre nouvelle maison.»

Avant le Grand-Saconnex

Il faut dire que cette solution est transitoire. Servette attend toujours son centre de formation, qui est prévu au Blanché, au Grand-Saconnex. Si tout se passe bien, les Grenat in extenso, l’académie et les pros, devraient prendre possession de leurs nouvelles installations vers 2021. Pour avoir enfin à disposition un centre sportif digne de ce nom.

Sinon, Servette joue ce vendredi son dernier match amical avant la reprise. Contre Nyon, au Stade de Genève, à 18 heures. Entrée libre. (TDG)