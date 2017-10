Les gardiens suisses prennent l'eau

L'équipe de Suisse peut s'inquiéter du niveau de forme de ses gardiens. Samedi, Yann Sommer, Roman Bürki et Marwin Hitz ont tous perdu lors de la 9e journée de Bundesliga, après avoir parfois commis de vilaines erreurs.

No 1 en sélection, Yann Sommer s'est incliné à domicile... 5-1 avec Mönchengladbach face à Leverkusen. Le gardien porte une part de responsabilité évidente sur l'égalisation du Bayer - oui, le Borussia menait 1-0... - en étant sorti maladroitement sur un corner. A noter que Nico Elvedi a lui aussi failli en loupant une passe qui a permis à Leverkusen de marquer le quatrième but.

Denis Zakaria a également disputé toute la rencontre dans les rangs de Gladbach. En face, au contraire, Admir Mehmedi, qui était présenté comme le gagnant de la préparation estivale, n'était même pas convoqué par le coach de Leverkusen... Préoccupant à l'approche du barrage pour le Mondial 2018 que la Suisse doit jouer contre l'Irlande du Nord.

Samedi pourri

L'état de forme actuel de Roman Bürki à Dortmund n'est pas non plus de nature à rassurer. Critiqué après la défaite contre Leipzig (3-2) et sa bévue en Ligue des champions face à Nicosie (1-1), le portier du Borussia, qui a malgré tout signé une prolongation de contrat vendredi, a provoqué un penalty en sortant comme un kamikaze sur Ante Rebic. Dortmund menait 2-0, Dortmund a fini par devoir partager l'enjeu 2-2 à Francfort...

Un match nul qui fait les affaires de Leipzig, victorieux 1-0 contre Stuttgart et revenu à un point du leader BvB. Mais surtout celles de Bayern Munich, tombeur 1-0 du HSV à Hambourg. Le Rekordmeister affiche ainsi le même total de points que Dortmund en tête du classement. A noter que Yvon Mvogo, l'officieux no 4 de la sélection, est toujours considéré comme le gardien remplaçant à Leipzig et a suivi la rencontre depuis le banc.

Le no 3, Marwin Hitz, a joué, mais perdu avec Augsbourg contre le Hanovre de Pirmin Schwegler (2-1). Un samedi vraiment pourri pour les portiers suisses de Bundesliga! (si/nxp)