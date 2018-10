Les Mariners plus très chauds pour Usain Bolt

Usain Bolt a-t-il un avenir comme footballeur professionnel? Le doute est permis: le club australien des Central Coast Mariners, où l'ancien sprinteur tente son inédite reconversion, a émis de grosses réserves quant à l'aboutissement des négociations avec le néo-attaquant, et à sa capacité à évoluer dans l'équipe première.

«Usain a eu une belle progression depuis son arrivée à Central Coast et nous avons le sentiment qu'il s'améliorera encore avec plus d'entraînement intensif et de temps de jeu en compétition. Nous étudions les pistes permettant cela, mais le club ne peut pas s'offrir le luxe de le faire en première division», a asséné le petit club basé à Gosford, près de Sydney, où la «Foudre», 32 ans, est à l'essai depuis le mois d'août.

Usain Bolt is "unlikely" to sign a deal with Central Coast Mariners without a financial contribution from a "third party".



Read More: https://t.co/BVr4NJuW8U pic.twitter.com/VxpItBljA7 — BBC Sport (@BBCSport) 22 octobre 2018

Les Mariners ont confirmé avoir proposé un contrat à l'octuple champion olympique, comme l'annonçait la presse: «les négociations restent en cours», assure le club, qui précise tout de même que «sans la contribution financière d'un tiers, il est peu probable que Usain Bolt et les Central Coast Mariners tombent d'accord sur les termes du contrat».

Le montant du contrat serait en effet bien inférieur aux exigences du Jamaïcain: selon le Sydney Daily Telegraph, l'offre des Mariners avoisinerait les 150.000 dollars australiens, soit moins de 100.000 euros. Bien loin des 3 millions de dollars australiens (près d'1,8 million d'euros) discutés initialement par l'entourage de l'ex-athlète.

Après des essais avortés en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, et un contrat refusé avec le club maltais de La Valette, le détenteur du record du monde du 100 m, qui porte le N.95 en référence à sa marque mondiale sur la distance reine (9.58), a semblé plus proche que jamais de réaliser son rêve lorsqu'il a marqué un doublé pour son premier match comme titulaire en Australie, en amical, le 12 octobre.

Mais dans l'attente de l'aboutissement des négociations, il ne prendra plus part aux entraînements, ont affirmé les Mariners, soucieux de ne pas distraire ses partenaires en prévision du match de samedi contre Melbourne City. (afp/nxp)