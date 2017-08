Le joueur le mieux payé du monde contesté

Le joueur le mieux payé au monde, l'Argentin Carlos Tevez, en méforme et parti se soigner dans son pays natal, est attendu fin août à la reprise de l'entraînement par son club du Shanghaï Shenhua, a indiqué celui-ci, agité par les rumeurs du départ de la star en mal d'intégration.

«Personne n'a dit qu'il allait partir», a expliqué à l'AFP un porte-parole de la formation. L'attaquant âgé de 33 ans n'a inscrit que deux buts depuis son arrivée en janvier, et a raté dix des 21 matches de Super League pour cause de blessure. Sans lui, son équipe végète dans la deuxième partie du classement (11e sur 16).

Maigres statistiques

Tevez a déçu les grandes attentes placées en lui, justifiées par son salaire de 38 M EUR (43 millions de francs) par an selon la presse. Ses maigres statistiques et absences à répétition nourrissent les interrogations sur la suite de sa carrière en Chine - et même sur son retour sur les bords de la mer Jaune après son traitement.

«Après le match de samedi, nous aurons une petite pause, et toute l'équipe sera en vacances jusqu'au 28 août», a précisé le porte-parole, alors que le Championnat reprend le 8 septembre. Le club a indiqué avoir autorisé l'«Apache» à retourner en Argentine après des discussions entre le joueur et le staff médical.

A Disneyland au lieu de jouer

L'étoile de Tevez a déjà pâli après des déclarations polémiques en mai, lorsqu'il affirmait à un média espagnol que les joueurs chinois étaient «naïfs» et maladroits et que le championnat local ne concurrencerait pas le football européen avant 50 ans. Tevez a également été aperçu à Disneyland en avril, alors que son équipe jouait le même jour un match important pour lequel il avait déclaré forfait.

«Il doit partir. Comparé aux autres joueurs sur le terrain, Tevez a peur du contact et de se faire mal... Il ne vaut vraiment pas le coup», écrivait en juin un supporter shanghaïen sur Weibo, le «Twitter chinois». «Il est là pour le salaire élevé et l'abonnement à Disney», ironisait un autre.

Sans sa star, le Shanghaï Shenhua s'est lourdement incliné 5 à 0 au Shandong Luneng samedi dernier, et les supporters ont appelé à la démission de l'entraîneur uruguayen Gustavo Poyet. (si/nxp)