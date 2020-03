Le football suisse tire la prise, sans savoir jusqu'à quand

Il y aura peut-être encore quelques matches amicaux à huis clos. Vraiment? Jusqu’à quand? Et puis au fond, est-ce bien raisonnable? La décision prise par l’Association suisse de football et la Swiss Football League, qui suspend à l’échelle du pays et avec effet immédiat tous les matches dans toutes les catégories de jeu, jusqu’à nouvel avis ou presque (30 avril pour la Super League et la Challenge League), est une mesure radicale, mais parfaitement compréhensible. Quelle aurait été le message transmis par le foot helvétique, sinon, au moment même où le Conseil fédéral ferme les écoles de Suisse en appliquant des mesures toujours plus sévères pour juguler la propagation du Covid-19?

Non, il n’y a là rien que du bon sens, au-delà du séisme provoqué dans les consciences sportives. La gravité du moment balaie tout sur son passage et le football aussi. Bien sûr. Après la SFL qui est en pause depuis quinze jours et qui va donc le rester au moins jusqu’au 30 avril, c’est le monde amateur qui suspend toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre.

Pour le foot non-professionnel (de la Promotion League à la 5e ligue, chez les séniors comme chez les juniors, sans oublier le football féminin), l’arrêt vaut autant pour les matches officiels que pour les face-à-face amicaux, interdits pour ces ligues.

Près de 10'000 matches

On mesure peut-être mal ce que cela signifie sans le chiffrer. La Super League et la Challenge League, cela ne représente que 10 matches par week-end. Au niveau national, en comptant toutes les rencontres hors les deux ligues pros, cela représente près de 10 000 rencontres par semaine (officielles et amicales), qui tombent donc à l’eau.

Le durcissement des mesures sanitaires prises par les autorités fédérales n’est évidemment pas étranger à cette mise sous l’éteignoir du foot suisse. La décision globale de tirer la prise en espérant des jours meilleurs, permettra aux clubs de s’organiser. Les joueurs professionnels vont certainement avoir une grosse semaine de vacances, et tous les staffs techniques mettront en place ensuite une sorte de préparation pour un sprint final. Sans savoir s’il pourra avoir lieu. Mais avec dans l’idée de se donner une chance de sauver la saison en profitant de mai voire de juin et en tablant sur un Euro 2020 qui devrait être reporté à 2021 par l’UEFA mardi prochain.

Risques de propagation

Dominique Blanc, le président de l’ASF, a pris la seule décision possible. «Nous sommes en contact étroit avec l’OFSP (ndlr: Office fédéral de la santé publique), explique-t-il. Qui nous a précisé que le football est vraiment considéré comme un sport à risque, en matière de propagation du coronavirus ou de l’accélération de sa propagation. La décision définitive a été prise vendredi vers 16 heures. Personnellement, cela me fait mal pour tous les acteurs de ce sport, à tous les niveaux. Mais il en relevait de notre responsabilité, notamment en tant que grande association sportive (ndlr: 300 000 licenciés), de prendre cette décision, de tout faire pour apporter notre contribution à l’effort demandé à tous.»

La santé de tous passe évidemment avant la tenue ou pas d’un championnat de foot.

Dans les ligues inférieures, l'enjeu est devenu secondaire

De la Promotion League à la 5e ligue, les clubs genevois semblent bien plus préoccupés par les questions de santé que celles qui touchent à leur place au classement.

«C'est tellement regrettable pour un club comme le nôtre. Notre première équipe est tombée en 3e ligue la saison dernière, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Là, on avait reconstruit quelque chose d'intéressant, avec un entraîneur qui a su fédérer un groupe derrière lui. Si on recommence en 3e ligue l'été prochain, on perd du temps dans notre projet. Si on monte en 2e ligue, ça n'aura que peu de saveur. Oui, regrettable, c'est vraiment le mot.» Amer. Respectueux de la situation, mais amer. Voilà l'état d'esprit dans lequel se situe Philippe Ludi, président d'un FC Vernier leader du groupe 2 de 3e ligue. Le même sentiment qui a gagné la majorité de la population vendredi à l'annonce des nouvelles mesures édictées par le Conseil fédéral et de celles des instances suisses du football qui ont suivi.

Comme l'ensemble de ses frères et sœurs, voilà le monde du football genevois à l'arrêt. De la Super League à la 5e ligue. Plus aucune compétition n'aura officiellement lieu jusqu'à nouvel avis, soit assurément pour au moins plusieurs semaines, et les possibilités que la saison s'arrête net pour ne plus reprendre sont énormes.

Avec cette idée à laquelle il faudra s'habituer vient forcément une question: que faire des classements? Les mettre à la poubelle, comme en hockey sur glace? Ou les geler en l'état, pour promouvoir et reléguer les équipes se trouvant sur et sous la barre dans leur ligue respective? «Ce qu'on veut, ce sont des mesures homogènes pour toute la Suisse, assure Pascal Chobaz, président de l'Association cantonale genevoise de football. C'est aussi pour ça qu'on a attendu vendredi après-midi pour communiquer. Bien sûr qu'il y aura des déçus si les championnats ne peuvent pas reprendre. J'ai été entraîneur, je peux me mettre à la place des acteurs. Mais j'ai envie de croire qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il y a plus important qu'une promotion en 4e ligue ou une relégation en 2e ligue inter.»

Tout le monde, à commencer par Michael Palma, président d'un Étoile Carouge qui n'a pourtant pas manqué d'affirmer ses ambitions de rejoindre la Challenge League ces dernières semaines. «Dans ma famille, un grand-père ne peut plus voir ses petits-enfants depuis déjà deux semaines. Alors je crois que le moment est venu de souffler un peu et de prendre nos distances avec le football, glisse le boss de l'actuel 4e de Promotion League. S’il faut repartir en 3e division l'été prochain, on le fera. Tous les joueurs ne sont pas forcément ravis de l'entendre, mais il en sera ainsi. Et dans un monde idéal, la Swiss Football League profite de cette période d'arrêt pour réfléchir à une nouvelle formule de championnat.» Dont Carouge pourrait bénéficier à l'avenir. Florian Vaney