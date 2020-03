Le foot suisse n’a pas le droit à l’erreur en pensant l’avenir

L’incertitude rajoute à l’incertitude. Le championnat suisse de football ne sait pas quand il rebondira, personne ne peut même affirmer aujourd’hui qu’il pourra aller à son terme, ni comment le cas échéant. Il y a sans doute là une situation inouïe et terrible pour le football et le sport en général, mais rien de plus grave en tout cas que l’exceptionnelle urgence sanitaire qui a imposé les mesures que l’on sait. Il y a surtout ici matière à réflexion. Pour penser le futur.

Le Covid-19 s’est invité dans tous les secteurs de la société et pour le football comme dans tous les autres domaines, il bouleverse tout. Un championnat qui s’arrête sans savoir quand il reprendra, ce sont des scénarios qui se multiplient, dont le pire: pas de reprise, une annulation pure et simple. Que faire? Comment déterminer le champion, les places européennes, les barragistes, le relégué, le promu? Cela fait déjà plusieurs mois que les dirigeants de la Swiss Football League et les clubs réfléchissent à une nouvelle formule pour la saison 2021-2022, sur fond de renégociation des droits TV. Tout est envisageable, là encore, le pire également.

On ne sait pas quand la décision sera prise, ni s’il faudra l’anticiper pour faire face à une possible situation de «jamais vu» (annulation de la saison en cours). Mais le football suisse professionnel n’a pas le droit de se tromper. La SFL non plus d’ailleurs dans ses propositions de formules. Il faut voir pourquoi. Pourquoi l’avenir du foot suisse est en jeu.

État des lieux

Le foot suisse souffre de son image. Il intéresse de moins en moins, spécialement les jeunes de 14 à 19 ans, ceux qu’il faut fidéliser, selon une étude qui compare notamment ce groupe entre 2012 et 2019 (voir encadré). Il souffre aussi, de plus en plus, d’un déficit de moyens par rapport aux championnats qui l’entoure. Et les enjeux sont considérables au moment de repenser une formule pour se donner une chance d’exister à haut niveau.

De cela, Edmond Isoz est convaincu. L’ancien directeur de la SFL jusqu’en 2016 est toujours passionné par le ballon rond et son devenir en Suisse. Son état des lieux est sans concession. «Aujourd’hui, il faut être lucide, explique-t-il. Les clubs suisses ne peuvent plus se payer des joueurs étrangers de bonne qualité. Et les meilleurs éléments suisses peuvent recevoir un salaire bien plus conséquent en deuxième division allemande, par exemple, qu’en SFL. L’autre problème, c’est que sur dix clubs en Super League, il y en a souvent six qui luttent contre la relégation, qui sont sous pression, ce qui n’invite pas à faire jouer des jeunes, même si cette saison Saint-Gall est une exception. Enfin, il ne faut pas oublier un cas particulier. La concurrence du hockey. Le hockey suisse peut offrir les troisièmes salaires du monde à un étranger, après la NHL et la KHL. Grosso modo, le foot suisse, lui, ne peut offrir que les 40 ou 45es salaires à l’échelon mondial.»

Quel futur?

La question, c’est que faire pour rester compétitif? Un constat d’abord. Sur les 33 dernières saisons, il n’y a que treize clubs suisses qui ont passé la moitié ou plus de leur existence en première division helvétique. Dans l’ordre et malgré certaines faillites ou relégations (entre parenthèses, le nombre de saison dans l’élite): GC (32), YB (30), Zurich (30), Saint-Gall (30), Lucerne (29), Sion (28), Bâle (27), Xamax, (26) Aarau (25), Servette (21), Lausanne (20), Lugano (18) et Thoune (16).

«Ces clubs ont de plus tous des centres de formation pour les jeunes, un bassin de spectateurs et un stade pour la plupart, donc un environnement pour être professionnels, analyse Edmond Isoz. C’est pour cela qu’une ligue à 14 est sûrement ce qu’il y a de plus logique actuellement. Avec un seul barrage contre la relégation pour le dernier et des conditions strictes pour la promotion, à respecter par celui qui veut monter: stade, finances, formation. Mais dix en Super League, c’est trop de pression sur trop de clubs, il faut sécuriser l’activité économique. Évoluer. Même si à 12 ou à 14 il n’y a peut-être pas de formule idéale.»

Il faut surtout accompagner ces clubs dans leurs efforts de formation, le seul horizon au niveau suisse. Avec une Challenge League élargie, semi-professionnelle, et pourquoi pas avec deux groupes, qui pourront intégrer des équipes M21 ou M23 de ces mêmes clubs? «Oui, lance Isoz. Il faudra aussi optimiser les recettes des clubs, notamment grâce aux droits TV.» Tout un programme dont la SFL et les dirigeants des clubs ne peuvent faire l’économie.

Urgence et perspectives

Le moment est stratégique pour penser une nouvelle formule. «Si le foot suisse prend une mauvaise décision, notamment pour les jeunes, le train sera définitivement parti sans nous», averti Isoz. Il y a eu des groupes de travail, subitement dissous par la SFL; certains ont payé de leur place au comité de la ligue leur divergence de vues d’avec la SFL (Constantin Georges, Servette FC). Une ligue qui a commandé une expertise d’un cabinet hollandais qui n’a servi à rien et qui, depuis, n’a «formulé» qu’une proposition: le système de championnat écossais ou rien, soit le statu quo.

On sait que Bâle et YB sont pour le statu quo faute de mieux. En tout cas, ils ne sont pas naturellement favorables à de formules à 12 ou 14 qui impliquent trois tours (donc des injustices dans le calendrier) et sans doute deux phases finales (titre/relégation). On sait que d’autres sont pour un passage à 12 et certains à 14. Tous veulent voir midi à leur porte. Mais il y a une vérité: si la pause forcée doit servir à quelque chose, c’est aussi à penser l’avenir du foot suisse, pour ne pas prendre dans l’urgence des décisions qui engageraient pour plusieurs années sur un mauvais chemin.

Les différentes options qui s’offrent aux clubs

Le statu quo Pas de changement. Si les clubs votent le maintien de cette formule qui est en place depuis 2003, on reste avec 10 clubs en Super League et 10 clubs en Challenge League. Gros danger économique pour qui est relégué de l’élite et cela pèse sur plus de la moitié des participants le plus souvent. Grosses difficultés financières pour la Challenge League, face aux exigences professionnelles et peu de place pour les jeunes.

La formule écossaise On passe à 12 en Super League et on reste à 10 en Challenge League. La pression se dilue un peu seulement dans l’élite, mais demeure présente. Et 12, c’est trois tours pour arriver à 33 matches. Puis on termine avec cinq rencontres pour le titre avec les six premiers, cinq matches avec les six derniers pour déterminer qui est relégué direct et qui fait le barrage. Certains auront joué contre des adversaires forts deux fois à l’extérieur, d’autres pas… La pression économique demeure tout de même. De plus, la Challenge reste à 10 équipes. Le problème de la place des jeunes formés se repose toujours, pour plusieurs années.

14 et deux groupes semi-pro Cette formule n’est pas officiellement sur la table et les clubs auraient pour mission d’en dessiner les contours: trois tours pour 39 matches malgré les inégalités induites, deux tours et une phase finale avec les six meilleurs au printemps pour 36 matches au total pour eux et un modus pour les places 7 à 14? Les clubs feraient bien de s’y intéresser. Quatorze, c’est l’avantage d’élargir l’élite à tous les clubs qui ont les moyens d’y figurer. Pas de relégation directe mais un barrage contre le prétendant de Challenge League, par exemple, c’est moins de pression économique sur les clubs. Enfin, si l’on pense vraiment la chose jusqu’au bout, la Challenge League devrait devenir semi-pro, avec un certain nombre d’équipes M21 ou M23 des clubs de l’élite qui le méritent et surtout deux groupes de 10, voire 12. Seule vraie réforme et seule manière de donner de la place aux jeunes formés par les clubs. D.V.