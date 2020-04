Le foot français à l'arrêt jusqu'en août?

Le Premier ministre français Edouard Philippe présente ce mardi après-midi aux députés le plan de déconfinement national. Mais le chef du gouvernement ne va pas «libérer» le monde du football professionnel. Selon «RMC Sport», les compétitions, à commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2, ne devraient pas être autorisées à reprendre avant le mois d'août.

Au cours d'une réunion de travail, le 17 avril dernier, le ministère des Sports avait pourtant dit sa volonté de voir les sportifs professionnels et de haut niveau reprendre «le chemin de l'entraînement» à compter du 11 mai, date de début du déconfinement. Mais cette proposition n'a semble-t-il pas été retenue par le Premier ministre.

Arrêt définitif de la saison?

Si elle se confirme, la décision gouvernementale ne va pas être sans conséquence pour le football hexagonal. Idéalement, l'UEFA souhaitait que les différents championnats européens puissent être terminés début août, pour consacrer ce mois à la conclusion de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Un programme qui deviendrait impossible à respecter en France.

