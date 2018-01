Le Real vainqueur, le Barça récupère Dembélé

Le Real Madrid, vainqueur 3-0 de Numance (D2), a gagné pour célébrer le deuxième anniversaire de l'arrivée de son entraîneur Zinédine Zidane, jeudi en Coupe du Roi, alors que Barcelone fêtait le retour de blessure d'Ousmane Dembélé avec un bon nul à Vigo (1-1).

Au stade Los Pajaritos de Soria, le Real, très remanié, a remporté ce huitième aller sur deux penalties inscrits par Gareth Bale (35e) et Isco (89e) puis une tête de Borja Mayoral (90e 1). Mais l'équipe de Zidane, malmenée sans Cristiano Ronaldo ménagé, a failli se faire rejoindre lorsque Numance, réduit à dix à l'heure de jeu, a trouvé la transversale sur un lob lointain d'Iñigo Pérez (75e).

Ce succès met les Madrilènes quasiment à l'abri avant le match retour mercredi. Les Barcelonais, privés de Lionel Messi laissé au repos, ont pour leur part marqué un précieux but à l'extérieur par José Arnaiz (15e), remplacé à la 72e minute par le revenant Dembélé.

Bref, ces huitièmes de finale aller de Coupe du Roi n'ont accouché d'aucune surprise. Et il faudra voir jeudi prochain si le Barça, triple tenant du titre, reste en lice pour la passe de quatre, et si Zidane continue de briguer le seul trophée qui lui a échappé en 2017.

Nommé sur le banc merengue le 4 janvier 2016, «Zizou» a décroché 8 titres sur 10 possibles en deux ans. Certes, le match de jeudi soir contre Numance ne restera pas dans les annales mais il a permis au club merengue se relancer après la gifle subie fin décembre dans le clasico de Liga face au Barça (0-3).

Retour encourageant pour Dembélé

La tâche du Real a été facilitée par l'arbitre, qui n'a pas sifflé penalty pour un accrochage litigieux provoqué par Theo Hernandez (31e). En revanche, l'homme en noir a sifflé deux fois pour des fautes plus évidentes sur Lucas Vazquez (34e, 89e) et il a exclu Pape Diamanka pour un second carton jaune à l'heure de jeu.

Côté Barça, l'entraîneur Ernesto Valverde alignait lui aussi un onze bis et il s'est dit heureux d'avoir obtenu le nul à l'extérieur avant le match retour au Camp Nou. «Il n'y a pas de favori, tout reste à faire et il faudra rester prudents», a-t-il résumé.

Surtout, le technicien a pu enfin relancer sa recrue phare Ousmane Dembélé, entré pour les 20 dernières minutes (72e) après plus de trois mois d'absence pour blessure.

L'ailier français a clairement manqué de rythme, il a montré un peu de déchet mais il s'est créé une belle occasion, stoppée par le gardien (78e). Bref, une entrée encourageante dans l'ensemble.

Son positionnement inhabituel comme attaquant de pointe? C'était un choix délibéré de Valverde. Pour son retour, «Dembouz» devait être «libéré des obligations défensives», comme l'a expliqué le technicien, désireux d'offrir au Français une réadaptation progressive. (afp/nxp)