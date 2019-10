Le LS aurait versé 300'000 francs à Enzo Zidane

Près de 300'000 francs. C’est ce qu’aurait gagné Enzo Zidane lorsqu’il a porté les couleurs du Lausanne-Sport, selon les révélations, jeudi, du site www.blick.ch. Pour étayer ses affirmations, le quotidien zurichois affirme détenir des documents confidentiels. Outre ceux concernant le fils de Zinedine Zidane, actuel entraîneur du Real Madrid, le média se serait aussi procuré les contrats d’autres joueurs, dont certains du contingent actuel du club de Challenge League.

Pour rappel, le milieu de terrain bordelais de 24 ans a disputé 16 matches officiels avec le club vaudois – alors en Super League – lors de la saison 2017-2018. Son bilan personnel a, sinon crié famine, tout au moins laissé à désirer: deux buts et une passe décisive. Le Français a ensuite évolué, depuis la fin janvier 2018, au Deportivo Alaves (Liga espagnole), puis avec le Rayo Majadahonda (2e division espagnole). Il porte actuellement le maillot du CD Aves, club de 1re division portugaise.

D’autres salaires divulgués

Dans le détail, Enzo Zidane aurait gagné 29 000 francs par mois au LS, auxquels il faut ajouter un loyer mensuel de 3000 francs payé par le club, une voiture mise à disposition, ainsi que quelques primes ou «extras». Il a également profité de la « gratuité » de son transfert à Lausanne pour empocher, en janvier 2018, 100'000 francs compensatoires en forme de salaire.

Le «Blick» a profité de cette parenthèse «Zizou junior» pour révéler d’autres rémunérations plutôt élevées pour la catégorie. Ainsi, en dépit de la relégation en Challenge League. Gonçalo Brandão, un Portugais de 33 ans au parcours modeste (Cesena, Parme, Belenenses et Estoril), aurait touché 12'500 francs par mois à ses débuts, puis 1500 francs supplémentaires après 12 matches et rebelote après 18 matches. Il joue présentement avec l’équipe B du FC Porto. L’attaquant burkinabé Anthony Koura (26 ans) percevrait 13'500 francs par mois. Le défenseur serbe Nikola Boranijasevic (27 ans) et ses 11'500 francs mensuels se situerait – dans l’échelle des salaires – juste derrière les Suisses Andi Zeqiri (20 ans) et Christian Schneuwly (31 ans).

Manœuvre de déstabilisation?

Du côté du club, on réagit plutôt philosophiquement à cette vague d’affirmations. «Nous ne communiquerons jamais sur les salaires des joueurs ou du staff, précise d’emblée Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du LS. Les chiffres publiés par le «Blick» ne reflètent pas tous la réalité. Mais au-delà de cette constatation, alors que l’actualité footballistique suisse devrait se focaliser actuellement sur la Nati, nous nous interrogeons sur bien-fondé d’un tel article. S’agit-il d’une manœuvre de déstabilisation? La question est pertinente.»

Selon notre interlocuteur, l’équipe – en déplacement à Nice pour un match amical et pour célébrer l'anniversaire d'Ineos – «a pris connaissance ensemble de cette parution et n’a pas été perturbée. Elle rendra la meilleure des réponses en gagnant sur le terrain». Vincent Steinmann ajoute encore que «la tendance, lors du dernier mercato et de concert avec Ineos (ndlr : le repreneur du club en novembre 2017), a plutôt été de réduire les voilures au niveau du salaire des joueurs».