Le FC Wohlen relégué volontaire

Le FC Wohlen renonce à demander une licence de jeu pour la saison prochaine en Challenge League. Les Argoviens seront donc relégués volontairement après 16 ans passés en deuxième division helvétique.

Grâce à de grands efforts, les problèmes financiers aigus du club sont résolus, écrit la société du club dans un communiqué. Ainsi, le financement pour la deuxième phase de la saison est assuré. Mais le FC Wohlen ne pourra plus remplir dans l'avenir les conditions et les restrictions imposées par la Swiss Football League. Il ne pourra plus trouver les ressources financières pour rester en deuxième division.

Le club va désormais se concentrer sur le sport de masse. Les Argoviens ne savent pas encore dans quelle ligue ils évolueront la saison prochaine. (ats/nxp)