Le FC Liverpool consolide son pouvoir d’attraction à Genève

Deux mois après la victoire de Liverpool en Ligue des champions (contre Tottenham, 1-0), l’ivresse n’est pas tout à fait retombée. Avant de se tourner définitivement vers la saison à venir, les Reds tenaient une dernière opportunité d’exhiber leur trophée. À Genève, plus précisément, où ils rencontrent Lyon à la Praille, ce mercredi (19 heures), à l’occasion de leur ultime match de préparation. Immortalisée par les photographes du club anglais sur le Léman ou encore devant le jet d’eau et l’horloge fleurie, la coupe aux grandes oreilles a ensuite atterri dans les entrailles de l’enceinte genevoise, où elle était présentée au grand public ce mardi.

Rester accessible

«Leur objectif est de véhiculer la marque. Ils veulent montrer que Liverpool, c’est plus qu’un club. Les dirigeants sont très attachés à cela», glisse Michel Beuchat, ancien directeur du Stade de Genève, qui a contribué à la venue de Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers. Des propos parfaitement illustrés par le slogan visible au côté de la coupe: «Nous sommes Liverpool. Cela signifie plus.» «Lors des pré-saisons, nous allons de plus en plus loin. Mais c’est aussi important de rester en Europe, pour montrer aux fans que le club leur est accessible, souligne Jason McAteer, ancien milieu de terrain de Liverpool entre 1995 et 1999 reconverti ambassadeur du LFC. Si on veut qu’ils viennent nous voir, on doit aussi venir vers eux.»

David Verity, 52 ans, est l’un de ces nombreux supporters qui vivent leur passion à distance. Cet Anglais originaire de Leeds, à 120 kilomètres de Liverpool, a fait spécialement le trajet depuis Vevey, où il réside, avec sa compagne et son fils de 8 ans, Kazuki. Arrivé parmi les premiers, il s’est longuement attardé autour du précieux objet, enchaînant les photos avec des étoiles plein les yeux et un sourire inaltérable. «C’est un sentiment fort de voir le trophée en vrai», confie-t-il. Autre passionné marqué au fer rouge, John (61 ans), lui aussi originaire d’outre-Manche, explique ce qu’il ressent au contact visuel de la coupe aux grandes oreilles: «Elle est très dure à gagner, donc cela lui donne une saveur spéciale.»

La Ligue des champions exerce un pouvoir de fascination sur les passionnés de ballon rond. «Mon objectif n’est pas tant de ramener la coupe que de faire rêver les gosses», lance Michel Beuchat. Et les Reds jouent sur cette fibre. «Les jeunes rêvent devant les grandes équipes et les grands joueurs qui jouent la Ligue des champions. La remporter t’ouvre à de nouveaux partenaires et à de nouvelles générations. Cela rend le club fort», affirme Jason McAteer.

Séduire de nouveaux fans

C’est l’autre but recherché par les néochampions d’Europe: séduire de nouvelles franges de supporters. «C’est toujours important de conquérir de nouveaux fans, indique McAteer. Si vous ne gagnez rien pendant un certain temps, la jeune génération se dirige vers d’autres équipes. Les supporters sont ce qu’il y a de plus important dans le foot. Sans soutien, un club court à la démolition.»

Les Reds ayant peu communiqué sur l’événement, seuls quelques supporters bien informés se sont rendus à la Praille, mardi. Le match contre Lyon, en revanche, connaîtra, ce mercredi soir, nettement plus d’engouement puisqu’il pourrait se jouer à guichets fermés. Genève n’échappe pas à l’effet Ligue des champions.