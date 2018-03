Lancy aurait même mérité mieux

Quel final! Lancy était de loin la meilleure équipe ce samedi à Octodure, mais les Genevois ont bien failli tout perdre, n’égalisant qu’à… la tout dernière seconde! Ce but de la tête d’Annouar Aïachi, consécutif à un coup-franc excentré de la dernière chance de Momo Haliti a fait exploser de joie les leaders du championnat, qui conservent leurs trois points d’avance sur Martigny à l’issue de cette journée de reprise. Ugo Raczynski, entraîneur valaisan, est entré dans une colère noire dès le coup de sifflet final de l’arbitre (le jeu n’a même pas repris après le 2-2), pestant contre ce dernier coup-franc inutilement concédé par son équipe. Car ce match nul, comptablement, fait beaucoup plus les affaires du leader Lancy que de son poursuivant Martigny.

Les Genevois sont d’ailleurs bien mieux entrés dans la partie que les Valaisans, comme pour montrer qui étaient les patrons en ce premier match de 2018. Sur un terrain tout à fait praticable, même en cette sortie d’hiver, les deux équipes ont cherché à bien jouer au ballon, tout en mettant une certaine intensité. Il y a eu des duels, certains très durs, quelques mauvais coups, mais aussi passablement de jeu. Martigny, depuis l’arrivée à sa tête d’Ugo Raczynski, développe un jeu de qualité, tout en combinaisons. Les Valaisans jouent au sol, plutôt vite, et cette philosophie plaît beaucoup du côté d’Octodure, surtout qu’elle apporte des résultats. Lancy était prévenu et a livré une entame de match parfaite, ouvrant le score grâce à une action formidable.

Le but? Un débordement parfait de Frédéric Torres côté droit, tout d’abord. Appel tranchant, rapidité d’exécution, tout était parfait dans l’action de l’attaquant lancéen, tout comme son coup d’œil au centre. Ange Nsilu, toujours aussi intelligent dans ces moments-là, a effectué son appel au deuxième poteau, laissant la place libre à Mergim Qarri, lequel venait de la gauche. Les deux hommes ont croisé leur course, Torres a centré en retrait et Qarri, laissé tout seul par des défenseurs focalisés sur Nsilu, n’avait plus qu’à frapper fort à ras de terre pour tromper Joel Da Cruz. Splendide ouverture du score (8e, 1-0)!

Abattu, Martigny? Pas vraiment, non, même si Nsilu a eu l’occasion de doubler la mise (25e). Mais Lancy craignait, à juste titre, beaucoup les qualités offensives de Thibault Constantin, et a été puni par cet homme-là justement. Avec ses dix buts au premier tour, l’ancien junior du FC Bâle a prouvé être un attaquant de haut niveau pour la 1re ligue et ce samedi, il a eu fort à faire face à N’Diasse N’Diaye. Le très imposant défenseur français du LFC a montré au jeune Constantin ce qu’était un défenseur intransigeant, se montrant très attentif face à lui. Comme toujours, N’Diaye s’est montré agressif, dur sur l’homme et toujours au contact. Sale après-midi pour l’attaquant du MS? Oui et non. Oui, parce qu’il a pris des coups et n’a pas eu le moindre espace. Mais non, parce que s’il entend grimper d’un échelon ou deux et (re) découvrir le monde professionnel, N’Diaye lui a montré le chemin qu’il restait à parcourir. Et même en étant secoué, le Valaisan de 22 ans a livré une prestation très intéressante. Ses contrôles orientés, notamment, ont montré une certaine habileté balle au pied, tout comme la fulgurance de ses appels en profondeur. Bref, il y eu un sacré duel à admirer du côté d’Octodure ce samedi.

C’est donc lui, Thibault Constantin, qui a égalisé à la 37e après une faute peu évidente (main collée au corps) de Charles Ravet dans les seize mètres lancéens. Sans trembler, l’avant-centre martignerain a croisé son tir à ras de terre sur la droite de Charles Dumont, qui avait bien anticipé mais s’est montré un peu court. Peu après (42e), Alexandre Maciel Pereira a eu la balle du 2-1, mais a un peu trop croisé sa frappe. Heureusement, car un avantage à la pause aurait été immérité pour les Valaisans. 1-1 à la pause, donc, score assez logique à notre avis, même si Lancy a eu les occasions de faire le break après l’ouverture du score.

Lancy aurait pu, ou plutôt dû, reprendre l’avantage à la 62e lorsqu’Ange Nsilu a servi une merveille de ballon à Mergim Qarri. L’ancien attaquant du Mont aurait pu être égoïste et frapper au but, se trouvant au point de penalty, mais il s’est montré altruiste et, encore une fois, d’une intelligence folle. Nsilu a une qualité essentielle pour un attaquant et elle ne date pas d’aujourd’hui: quand il se trouve dans les seize mètres, le temps s’arrête autour de lui. Calme, posé, il prend souvent la meilleure décision et voit tout avant les autres. A la 62e, ce samedi, cela a encore été le cas. Plutôt que de frapper, il a décalé Mergim Qarri sur sa gauche. Ce dernier, absolument tout seul, n’avait plus qu’à tromper le gardien. Mais il a trop attendu, tergiversé, et a effectué une très timide tentative, que Da Cruz a pu sortir sans aucun problème. Dommage pour Lancy. Vraiment dommage même, car le coup d’œil de Nsilu valait bien mieux.

Les Genevois ont d’ailleurs été la meilleure équipe sur le terrain après la pause, ce qui est évidemment bon signe pour la suite. Aucun signe de fléchissement physique, bien au contraire, et une certaine emprise dans le jeu qui augure de bonnes choses dans le duel à distance qui attend Lancéens et Martignerains ce printemps. Lancy, c’est sûr, ne sera pas moins fort en 2018 qu’en 2017. Au contraire, serait-on même tenté d’écrire. Le seul regret sera au final d’avoir raté une belle occasion de creuser l’écart en tête. A peine entré en jeu, Stéphane Rodrigues Pais a en effet lui aussi eu la balle de la victoire, sur un nouveau service parfait, de Nsilu, mais Da Cruz s’est une fois de plus imposé. Bref, il y avait la place pour gagner, mais… Lancy a bien cru finalement tout perdre, encaissant le 2-1 contre le cours du jeu sur une frappe victorieuse de Thibault Constantin (87e). Match perdu? C’était sans compter sur ce dernier coup-franc et cette reprise de la tête victorieuse d’Annouar Aïachi.

Les hommes du match pour Lancy

La charnière centrale composée d’Annouar Aïachi et de N’Diasse N’Diaye a été parfaite. On l’a dit, les deux hommes avaient fort à faire face à Thibault Constantin, mais ils ont été à la hauteur de l’événement. Avec un axe aussi fort que celui-là, Lancy peut voyager partout, y compris dans les chocs au sommet. Et comme ce sont les défenses qui font gagner les championnats… En plus, Aïachi s’est offert le but du 2-2. Mention très bien également à Frédéric Torres, surtout pour sa première période de grande qualité. Il a fait mal à la défense valaisanne par ses accélérations.

Il a dit à la Tribune de Genève:

Une défaite aurait été tellement rageante, je n’aurais même pas pu l’imaginer! D’accord, on égalise à la dernière seconde, mais on aurait tellement mérité de s’imposer que ce n’est même pas un bon résultat. On aurait pu mener 3-0 à la pause si on avait simplement converti nos occasions. On a un petit problème offensif, notamment dans la conviction. Mais je suis fier des joueurs, ils ont tout donné jusqu’à la dernière seconde. Et je n’oublie pas qu’il s’agit de notre première sortie sur herbe depuis un mois! On ne fait que s’entraîner sur synthétique et sur ce point, j’aimerais vraiment que la situation s’améliore. Ce n’est pas propre à Lancy, le problème est global à Genève. Une fois on nous dit que le terrain est trop dur, une fois qu’il est trop mou… Mais bon, laissons cela de côté et soyons fiers des gars. Mon seul regret, c’est de ne pas avoir gagné en dominant autant. On savait qu’en ne tuant pas le match, on n’était pas à l’abri d’un contre et c’est ce qui est arrivé pour le 2-1. Heureusement, il y a eu ce dernier coup-franc et notre égalisation, mille fois méritée. (Le Matin)