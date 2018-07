La presse italienne dithyrambique pour Ronaldo

«Le coup du siècle», «un rêve réalisé»: la presse italienne est dithyrambique, mercredi, au lendemain de l'annonce de la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, pour plus de 100 millions d'euros.

L'arrivée de CR7 en provenance du Real Madrid dans les rangs offensifs de la «Vieille Dame» est un «rêve réalisé», titre le Corriere della Sera, principal quotidien italien. «Cristiano Ronaldo est à la Juve: un rêve de 117 millions d'euros», répond en Une le quotidien La Repubblica.

Ce coût, pharaonique pour un club italien, se décompose de la manière suivante selon La Repubblica: 100 millions d'euros au Real Madrid, 5 millions aux clubs formateurs au titre de la «contribution de solidarité» prévue par la Fifa, et 12 millions de «frais accessoires», dont le Corriere estime qu'il s'agit en fait de commissions destinées aux acteurs du transfert, l'agent de l'attaquant portugais, Jorges Mendes, en tête.

«L'étincelle s'est produite»

«J'arrive!», claironne Ronaldo en Une de la Gazzetta dello Sport. Pour le quotidien sportif, l'acquisition de Ronaldo est le «coup du siècle». Il Messaggero, le journal de Rome, ne peut qu'acquiescer, reconnaissant au président de la Juve Andrea Agnelli qu'il «a réalisé l'affaire du siècle».

«L'étincelle s'est produite, maintenant laissez-nous en profiter», demande l'éditorialiste du Corriere, grand «tifoso» de la Juve.

«Dire qu'on le trouvait même un peu antipathique, ce CR7 (...) avec ses attitudes arrogantes, ses poses, le muscle parfaitement gonflé. Mais Ronaldo fut applaudi par tout le stade après le retourné acrobatique qu'il infligea à la Juventus mais d'une beauté absolue (en quart de finale aller de la Ligue des champions, ndlr). Et là, nous avons compris que cette beauté pouvait et devait être la nôtre», conclut le journal.

«Tout le monde va nous regarder», prédit en Une La Stampa, le quotidien du groupe Fiat, qui est également actionnaire majoritaire de la Juventus.

«Il suffit de penser qu'il a plus de 300 millions de followers sur les réseaux sociaux, qu'il est connu dans chaque recoin de la planète et que c'est l'une des cinq personnalités les plus connues au plan mondial. Cela suffit pour dire qu'il y aura des effets positifs non seulement pour la Juve mais pour tout le football italien», notamment en ce qui concerne les droits télés de la Serie A, estime Lucio Lamberti, professeur au Polytechnique de Milan, dans les colonnes de la Stampa.

«Fiat Lux» titre enfin le Corriere dello Sport, dans un facétieux raccourci entre la locution latine «Que la lumière (de Ronaldo ?) soit» et la célèbre marque automobile... turinoise.

Rendez-vous lundi à Turin, selon les médias: Ronaldo y passera les examens médicaux puis sera présenté lors d'un show organisé au Stadium. Là même où CR7 avait reçu au printemps dernier une ovation des supporteurs turinois, après avoir stoppé la Juve dans sa course à la Ligue des champions.

(afp/nxp)