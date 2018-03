La presse évoque déjà un retour de Neymar en Liga

La presse espagnole évoque des contacts entre le Brésilien et le Barça, d'un côté, et entre le Real Madrid et le père du joueur de l'autre.

Dans son édition de vendredi, le quotidien sportif madrilène «As» rapporte que des représentants du Real «se sont réunis il y a peu à Paris avec le père du joueur», Neymar Sr., qui est aussi son agent.

«Les représentants du club merengue ont informé le père de la star brésilienne de leur intérêt pour recruter son fils et de l'intention de verser 400 millions d'euros (470 millions de francs) pour convaincre le PSG», écrit le journaliste Manu Sainz, réputé proche de l'influent agent portugais Jorge Mendes.

Selon As, le Real dispose d'importantes liquidités car son dernier transfert «galactique» remonte à l'arrivée de James Rodriguez en 2014. Et dans ce cadre, Neymar serait «le principal objet de désir du Real pour la saison prochaine».

De son côté, «Mundo Deportivo» évoque une autre hypothèse, bien distincte: celle d'appels du pied répétés de Neymar pour revenir au Barça, un club qu'il a quitté l'été dernier avec fracas en échange d'un chèque record de 222 millions d'euros.

«Le crack brésilien s'est proposé de manière réitérée pour revenir au club blaugrana» à l'été 2019, écrit vendredi le quotidien sportif barcelonais. Des prises de contact intervenues avant l'élimination du PSG face au Real en 8es de Ligue des champions (1-3, 1-2) et la blessure à un pied de Neymar, opéré samedi.

D'après «MD», le Brésilien estimerait avoir commis «une erreur» en signant à Paris et il aurait évoqué ce possible retour auprès d'anciens coéquipiers, d'employés du club et d'un dirigeant.

Mais le quotidien souligne que le Barça, qui a dépensé quelque 300 millions d'euros (bonus compris) pour Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, n'envisage pour le moment pas une telle opération, d'autant que les deux parties sont en conflit au tribunal autour d'une affaire de primes non versées au Brésilien.

Et MD de conclure que, même si certains responsables du Barça voient dans ces messages du Brésilien une tentative d'obtenir un refus blaugrana pour mieux justifier un passage à l'ennemi merengue, «d'ici à 2019, beaucoup de choses peuvent se passer» dans un feuilleton Neymar qui ne fait que commencer... (si/nxp)