La nouvelle voix de la Nati est émue lors des hymnes

Cela fait bien longtemps que les Vaudois se sont habitués à sa voix. David Lemos a commencé à entrer dans leurs foyers de Radio Framboise à TVRL. Il est ensuite passé par l'UEFA et Teleclub, avant d’être transféré à la RTS. Ce week-end, il prend le micro pour commenter l'équipe de Suisse, qui commence ses qualifications pour l'Euro 2020 à Tbilissi, en Géorgie.

Devenir le «12e homme», celui qui va conter la destinée des footballeurs de toute une nation, est-ce un honneur pour lui? «Honneur est le bon mot, oui, nous dit-il. Il est difficile d’en donner un autre, car peu ont eu l’occasion de commenter l’équipe nationale, et vu ce qu’elle représente c’en est forcément un. Je suis au bon endroit au bon moment. Le bon endroit car j’ai trouvé ma place dans cette rédaction, et le bon moment car c’est celui où Philippe Von Burg souhaitait arrêter et où, moi, je suis à l’âge idéal pour reprendre le flambeau. Prêt aussi, je le crois.»

Montée en puissance

Le Lausannois, qui aura 39 ans cet été, un gros mois après avoir accompagné la Suisse à la phase finale de la Ligue des Nations au Portugal, a connu une carrière bien construite, une douce montée en puissance vers un des postes les plus exposés de sa profession. Cela fait quelque trois ans que l'idée de le propulser sur le devant de la scène a traversé l'esprit de sa hiérarchie. Ainsi, il a pu gentiment se faire à cette idée, avant de plonger enfin dans le grand bain au Stade Boris Paichadze de Tbilissi.

«On est à une semaine du match et on entre donc dans la vraie préparation d’un match, nous confiait-il la semaine dernière dans un restaurant géorgien de l'avenue d'Ouchy, où il avait profité pour demander au tenancier la prononciation des noms des joueurs. J’en suis aux milieux de terrain géorgiens. En fait, je suis assez content de pouvoir retrouver mes repères, de 'routiniser', en me disant que ce n’est 'que' la préparation d’un match, et ça c’est un truc que je sais faire. L’émotion de ce que ça représente, elle, risque de me reprendre juste avant.»

Car les rencontres internationales ont un cérémonial bien inhabituel, pour ceux qui ont plutôt l'habitude du Championnat de Suisse ou de la Coupe d'Europe. «L’hymne suisse, je l’ai connu en spectateur, bien sûr, au commentaire radio à l’époque (ndlr: notamment le fameux Turquie-Suisse de 2005 pour Rouge FM), au commentaire des moins de 21 ans pour la RTS, je l’ai vécu à la présentation en plateau des matches des grands... Mais là ce sera concret. Je jetterai sûrement un œil complice à Léo, qui commentera avec moi. Il n’est pas impossible que ce soit un moment qui me prenne un petit peu, c’est vrai. Ça peut faire sourire les gens qui suivent le football un peu de loin, cette émotion au moment des hymnes. On peut trouver ça parfois exagéré, mais je trouve que ça fait partie du sel de ce genre de rencontres, et moi je suis sensible à ça.»

Une immense exposition

Sensible, il ne faut pas trop l'être aux commentaires... des autres. Car tout le monde a toujours un avis sur celui qui décrypte l'équipe nationale, et David Lemos est très actif sur les réseaux sociaux. Cette sélection est, en prime, capable d'agréger devant le poste des foules considérables, comme le dernier Suisse-Brésil suivi par plus d'un demi-million de personnes. «Peut-être qu'un jour il y aura quelque chose qui sera difficile à vivre et que je m'en distancierai, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, analyse-t-il. En général, les gens sont plutôt courtois, à part deux ou trois imbéciles. Je n'ai pas d'inquiétudes de ce côté-là.» Et dans la vie de tous les jours? «Je m'y suis fait. C'est quelque chose que je ne vis encore pas trop mal», sourit-il.

Passé le stress du premier match, samedi aux alentours de 19 h 53 en Géorgie, David va rallumer son téléphone et les débriefings commenceront à tomber. Mais de qui sera le premier message? «Je pense que mes parents m’écriront très vite, glisse-t-il. Ensuite, derrière, Philippe Von Burg et Massimo Lorenzi ne seront pas très loin. Mais c’est toujours bienveillant. Franchement, avec Jean-François Develey qui a un jour glissé mon nom à Massimo pour la RTS, ils ont toujours été derrière moi.» Bon(s) match(es)!

(nxp)