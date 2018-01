La non-qualification du Chili moquée en Argentine

Une marionnette géante de la vedette chilienne Arturo Vidal regardant le Mondial 2018 en Russie à la télévision a été brûlée en Argentine dans le cadre des célébrations des fêtes de fin d'année, a rapporté la presse locale. Brûler d'énormes marionnettes de papier est une tradition dans la ville de Tolosa, à 60 km au sud de Buenos Aires.

Et sur la centaine de marionnettes confectionnées pour l'occasion cette année, l'une, haute de cinq mètres, représentait le joueur vedette chilien arborant le maillot de sa sélection nationale floqué du numéro 8, assis devant une télévision portant l'inscription «Coupe du monde de la FIFA - Russie 2018».

Les Argentins se moquent ainsi de l'absence du Chili, et donc de sa star Arturo Vidal qui évolue au Bayern Munich, à la Coupe du monde 2018 en Russie, le Chili n'ayant pas réussi à se qualifier lors des éliminatoires, au contraire de l'Argentine.

Argentins et Chiliens entretiennent une forte rivalité footballistique, notamment de la part des Argentins depuis qu'ils ont perdu aux tirs au but face au Chili leurs deux dernières finales, lors de la Copa America 2015 et lors de la Copa America du centenaire 2016. (si/nxp)