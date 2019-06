La mission est de sortir vivant de l’antre du Dragon à Porto

Après être restée dans l’ombre du Portugal au stade de la Luz, en octobre 2017, à Lisbonne (défaite 2-0), la Suisse s’avance cette fois dans l’antre du Dragon, ce mercredi soir ( 20 h 45 ) à Porto, avec l’ambition d’en sortir en vie. Ce ne sera évidemment pas plus simple à Porto qu’à Lisbonne, même si le peuple lusitanien ne met pas autant de ferveur dans les matches de sa sélection que dans ceux de ses clubs favoris. Lorsque Benfica, le Sporting ou Porto jouent une demi-finale, plus rien d’autre n’existe les jours avant. Ce n’est pas le cas depuis le début de la semaine, où le calme règne dans le quartier das Antas, à proximité de ce magnifique stade de 50 000 places.

La sélection portugaise est aimée et suivie, mais sans la folie et la passion qui entourent les trois géants du football de club. Les journaux, d’ailleurs, n’en font pas encore des pages. Ce sera sans doute le cas ce mercredi matin, jour de match, mais cet affrontement ne suscite pour l’heure qu’un relatif intérêt, ce qui ne veut cependant pas dire que les stades ne seront pas pleins pour cette première édition du Final Four de la Ligue des nations. Tant à Porto ce mercredi qu’à Guimarães jeudi pour la demi-finale entre l’Angleterre et les Pays-Bas, il ne reste que quelques dizaines de places à vendre.

Pas de complexe cette fois

Des quatre nations finalistes, la Suisse fait évidemment figure d’outsider, même si le message de Vladimir Petkovic va clairement dans le sens contraire depuis quelques jours. Le «Mister» veut chasser le complexe d’infériorité qui a pu habiter son équipe par le passé face aux équipes de très bon niveau. Le symbole de ces échecs répétés a eu lieu, on l’a dit, à Lisbonne en 2017, où une Suisse impuissante n’a jamais inquiété le Portugal alors qu’un match nul l’aurait envoyée directement à la Coupe du monde en Russie sans passer par ces angoissants barrages face à l’Irlande du Nord, un soir où une sortie mal maîtrisée de Yann Sommer, une expression qui ressemble de plus en plus à un pléonasme, a failli coûter très cher à la Nati sur la route de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Depuis ce sinistre soir d’octobre, la Suisse a cependant objectivement grandi. Elle a tenu tête à l’Espagne et à l’Angleterre en amical, mais a surtout fait match nul contre le Brésil et battu la Serbie à la Coupe du monde, ainsi que la Belgique un peu plus tard, un soir où elle a impressionné l’Europe entière. «Nous avons une occasion supplémentaire de montrer que nous avons franchi un palier», a estimé Vladimir Petkovic, en espérant bien que son équipe n’explose pas ce mercredi et, surtout, qu’elle arrive à se montrer dangereuse. Il y a vingt mois, la Suisse ne savait jouer qu’en 4-2-3-1, sans surprise, sans plan B. Désormais, elle a prouvé être à l’aise à trois défenseurs centraux, mais pas encore avec deux attaquants, ou très peu. Haris Seferovic devrait ainsi être seul en pointe, vraisemblablement avec Xherdan Shaqiri en soutien et Steven Zuber sur sa gauche. Le meilleur buteur du championnat du Portugal n’a pas frappé au stade du Dragon cette année, se contentant d’une passe décisive lors de la victoire de Benfica. Il a lui aussi l’occasion de prouver sa valeur ce mercredi, en clôturant en beauté la plus belle saison de sa carrière, en attendant dimanche et le match pour la troisième place ou la finale.

Sevrée de trophées depuis son tout premier match, en 1905, la Suisse a l’occasion de soulever sa première coupe. La tâche de Granit Xhaka et de ses coéquipiers s’annonce compliquée, mais gagner ici à Porto légitimerait encore un peu plus le travail accompli depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe de Suisse.

(TDG)