Servette écrase Rapperswil en faisant tourner son effectif. Simple, efficace, joyeux. Il faut les imaginer en train de fredonner la «Ballade des gens heureux». Ces Servettiens champions depuis moins d’une semaine n’ont fait qu’une bouchée d’un Rapperswil qui lutte encore contre la relégation. Il n’y aura eu que quelques fausses notes au début, quand le tempo devait encore se mettre en place, quand les automatismes faisaient un peu défaut, Geiger ayant fait tourner son effectif. Il y avait sept nouveaux joueurs par rapport à vendredi dernier contre Lausanne. Cela n’a pas empêché les Grenat de faire la différence dans les grandes largeurs pour gagner 5-3.

Tout juste aura-t-il fallu s’armer un peu de patience, donc, le premier but ne tombant qu’à la 41e minute: un centre de Follonier et une tête parfaite de l’inévitable Stevanovic. Une perle, ce Stevanovic. C’est lui encore qui marquera juste après la pause pour assommer «Rappi»: une autre tête, sur un centre de Cognat. Et puis tout est allé très vite, trop vite pour les Saint-Gallois: Cespedes a allumé une frappe magique de plus de vingt mètres, Rouiller a placé une tête victorieuse et il y avait 4-0 en six minutes. Deux buts anecdotiques de Turkes permettaient à Rapperswil de ne pas trop pleurer, une réussite de Chagas trompant aussi Yanz une cinquième fois. Avant un dernier but de Teixeira: c’est dur de rester concentré avec tant de facilité.

Bref, la balade des Grenat heureux se sifflotait joyeusement sur le terrain et dans les tribunes. Les Servettiens donnent rendez-vous aux spectateurs le 26 mai, pour Servette-Kriens. Dernier match de la saison après le déplacement du 23 à Vaduz. Remise de la coupe du champion programmée. Une dernière fête où il faudra plus plus de monde pour partager ce bonheur et reprendre en choeur la ballade fredonnée ce jeudi soir.

Servette - Rapperswil 5-3 (1-0)

Stade de Genève, 2612 spectateurs.

Arbitre: M. Schärly.

Buts: 41e Stevanovic 1-0; 47e Stevanovic 2-0; 50e Cespedes 3-0; 53e Rouiller 4-0; 57e Turkes 4-1; 70e Chagas 5-1; 78e Turkes 5-2; 88e Teixeira 5-3.

Servette: Kiassumbua; Sauthier (46e Imeri), Mfuyi, Rouiller, Sarr; Cespedes, Cognat (60e Duah); Stevanovic (60e Kone), Antunes (68e Wüthrich), Follonier; Chagas.

Rapperswil: Yanz; Gütensperger (68e Marinkovic), Schmied, Thiesson, Elmer; Rohrbach; Shabani (62e Haile-Selassie), Pasquarelli (50e Rexhepi), Kubli, Teixeira; Turkes.

Avertissements: 33e Teixeira (jeu dur); 77e Imeri (jeu dur). (nxp)