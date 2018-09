La Suisse sans pression mais pas sans devoir

À trop forcer le trait d’une équipe de Suisse qui aurait suffoqué tout l’été en pleine déréliction, certains ont accueilli la démonstration face à l’Islande (6-0 samedi soir en Ligue des nations) avec une réelle stupéfaction. Il est vrai de dire sa surprise quant à cette prestation de haut vol; il était faux de s’attendre à une gabegie intégrale sous prétexte d’une élimination mortifiante en huitièmes de finale du Mondial contre la Suède, ou parce qu’une pseudo-crise aurait mis à bas tout ce qui avait été construit jusque-là. La réponse est venue du terrain. Une équipe brisée moralement ou en proie à des luttes intestines n’aurait pas joué comme elle l’a fait à Saint-Gall.

C’est davantage les atermoiements des dirigeants de l’ASF qui ont contribué à noircir le tableau, avant même l’élimination. Finalement, en dépit d’une amertume légitime après certaines déclarations et le manque de réaction immédiat des pontes du foot suisse, il fallait bien cette mise au point, sur la pelouse saint-galloise, pour éteindre un incendie qui n’a finalement brûlé le groupe que de loin. Mais les pyromanes étant toujours aux aguets, l’Angleterre - Suisse de ce mardi soir n’est sans doute pas si amical que ça.

Après la claque infligée aux Islandais, aucune pression concernant le résultat. Mais moralement, afin d’asseoir le message porté par tout un groupe samedi soir, la responsabilité collective inscrit une ligne de conduite: poursuivre sur la lancée, même si l’Angleterre de Gareth Southgate ne ressemblera pas à une Islande moribonde. Tout cela, Vladimir Petkovic le sait bien. S’il a cloué le bec à ses contempteurs, il mesure le caractère fugitif de ce silence. «J’ai l’habitude de cette pression, a-t-il dit. Je l’ai depuis le premier jour.»

Un milieu revu et corrigé

À lui de capitaliser sur le nouvel élan qui a porté la Suisse samedi passé. Il porte sur trois axes. D’abord, il y a le milieu de terrain, revu et corrigé. Petkovic a été servi par les événements: s’il a sans doute manqué de tact en signifiant par téléphone à Behrami qu’il ne serait pas de cette convocation (au même titre que Drmic ou Dzemaili), il avait une idée derrière la tête, qui s’impose désormais sans retenue depuis que le vieux grognard tessinois, en crise d’ego, a claqué la porte de la sélection. Cela favorise instantanément et dans la durée l’arrivée de Denis Zakaria au côté de Granit Xhaka. Plus de fluidité, une équipe positionnée plus haut. Sauf blessure ou subite méforme, ces deux-là vont tenir l’axe central de la Suisse pour longtemps.

Ajoutez un Xherdan Shaqiri libre, axial, en No 10, sans souci de repli défensif ou si peu, et le tour est joué, le triangle magique fait merveille. C’est à se demander pourquoi Petkovic n’a pas imposé ce choix-là contre la Suède il y a deux mois, puisqu’il fallait de la créativité pour surprendre les Scandinaves. Ce serait oublier qu’en sélection, bousculer les habitudes n’est pas chose aisée. Écarter Behrami et Dzemaili le jour du huitième de finale, c’est joli pour la théorie mais, pour le coup, le risque de déstabiliser le groupe tout entier est très grand. Pour tout dire, malin, Petkovic a là aussi profité des circonstances. En donnant une nouvelle impulsion tout en préparant l’avenir. Le coup d’éclat contre l’Islande a parachevé le plan au-delà des espérances du sélectionneur.

Continuer dans la joie

Vladimir Petkovic résume: «Nous avons placé la barre très haut. Maintenant, il faut rester à ce niveau.» Il est vrai qu’un mauvais résultat à Leicester ne serait pas dramatique, mais qu’il ferait tache après les promesses soutenues samedi contre les Islandais. Il est sûr aussi que tous les Suisses ont à cœur d’afficher le même état d’esprit, la même joie, autrement dit d’envoyer à nouveau un message fort à ceux qui ont besoin de l’entendre. La belle communion avec le public saint-gallois a d’ailleurs fait taire les obsessions de certains quant au thème de l’identification des supporters à cette équipe. Alors contre l’Angleterre, il s’agira de poursuivre cette opération de séduction. On se doute bien que la Suisse ne va pas écraser tous ses adversaires 6-0, dans l’allégresse, mais si l’envie est présente, elle sera communicative. C’est aussi à cela que ce match amical doit servir.

«Il y aura des nouveautés»

Cela concerne aussi le sélectionneur. L’ouverture prônée la semaine passée lors du stage de Feusisberg rappelle que le devoir de Petkovic est aussi d’incarner cette équipe de Suisse. De se montrer plus disponible, moins impénétrable, même si les résultats parlent en sa faveur. Contre l’Angleterre, il opérera des changements. On espère qu’il ne touchera pas le triangle magique de samedi, au milieu. Pour le reste, c’est ouvert. Tout juste sait-on que Stephan Lichtsteiner passera de la tribune du Kybunpark («J’ai été surpris de me retrouver là», a-t-il tout de même lancé) au billard du King Power Stadium, retrouvant le brassard et sa place de latéral droit. Où il est désormais en concurrence ouverte avec Lang (pas convoqué cette semaine car suspendu contre l’Islande) et surtout Mbabu, dont les débuts sous le maillot suisse ont été remarquables.

«Il y aura des nouveautés par rapport à Saint-Gall, a assuré Petkovic. Et avec les six changements autorisés, j’ai des possibilités de faire tourner l’effectif.» À lui de concerner tout le monde, en gardant les équilibres et le même mental que samedi passé. (TDG)