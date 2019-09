Bonne affaire suisse, grâce... à la Géorgie

La semaine difficile de l’équipe nationale s’est donc terminée sur une aimable victoire contre une des plus faibles sélections du football européen. Un large succès qui aurait dû l’être encore plus, si les Suisses avaient réussi à faire la différence plus tôt ou s’ils avaient été capables d’accélérer encore en seconde période.

La bonne nouvelle et la très bonne affaire de la semaine, finalement, est surtout venue de Tbilissi. Sans cadrer le moindre tir du match, les Géorgiens ont tenu en échec le Danemark (0-0) et fait le bonheur de l’équipe de Suisse, dans ce groupe D des qualifications à l’Euro 2020. Les Danois sont les premiers des favoris de cette poule à laisser filer des points contre un «petit».

Certainement perturbé par «ses» montagnes valaisannes, Fernandes en a manqué une après simplement 6 minutes, sur un service parfait de Zakaria. Au quart d’heure, Fernandes puis Benito sont passés à un cheveu du 1-0, ce dernier frappant la barre du gardien Coleing. Dix minutes plus tard, ce dernier a dû céder sa place, en se claquant à la cuisse gauche, alors qu’il n’avait pas eu à intervenir.

Troisième but pour Zakaria

Benito, du pied droit puis de la tête (29e et 31e), Fernandes (35e) et Ajeti (36e) ont tous fait preuve de manque de réalisme devant le but gibraltarien. Heureusement pour la Suisse, elle n’a pas eu à rentrer aux vestiaires prendre le thé dans le doute. Zakaria s’est élevé plus haut que tout le monde sur un corner venu de la gauche et tiré par Xhaka. Il a ainsi fait trembler les filets pour la 3e fois de sa carrière internationale (21 sélections).

Les vannes étaient alors ouvertes et Mehmedi s’est engouffré dans la brèche. Celui qui était utilisé comme latéral droit très offensif s‘est retrouvé à la tombée d’un centre de Schär, défenseur central de métier, à la 43e minute. Rodriguez fera de même après 4 minutes d’arrêt de jeu, sur un ballon mal renvoyé par le très limité portier adverse. La latéral de Milan a envoyé une bombe à ras de terre pour le 3-0.

En seconde période, Vladimir Petkovic s’est bien rendu compte que l’adversaire du jour était inoffensif, alors il a lancé notamment le jeune Ruben Vargas dans la mêlée. Les Helvètes n’ont plus réussi à tromper la vigilance du portier adverse que par Gavranovic en toute fin de partie, mais le plus important se déroulait alors, sans doute, à plusieurs milliers de kilomètres de là...