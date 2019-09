La Suisse logiquement en mode offensif

Confronté aux forfaits de Seferovic, Akanji et, forcément, Shaqiri, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a aligné une équipe renouvelée pour défier la 198e nation mondiale au classement de la FIFA. Il a ajouté du poids devant et pris quelques risques sur le flanc droit.

A moins que l'on soit démenti au coup d'envoi et qu'il tente un 3-4-3 avec Edimilson Fernandes sur l'aile droite, Vladimir Petkovic devrait aligner sa troupe dans une sorte de 3-4-1-2 offensif. Admir Mehmedi se chargera alors d'animer le flanc droite. Une option étonnante, dans la mesure où Kevin Mbabu pouvait très bien se charger de cela et être plus performant sur le plan défensif.

Devant, le sélectionneur à croix blanche a choisi de lancer Albian Ajeti aux côtés de Breel Embolo. La possibilité est ainsi donnée au nouveau joueur de West Ham de marquer des points et des buts, alors que l'attaquant de Mönchengladbach a une belle occasion de se relancer, après une partie difficile en Irlande.

Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Mehmedi, Zakaria, Xhaka, Benito; Fernandes; Embolo, Ajeti.