La Juve accrochée par Tottenham

La Juventus et Tottenham ont fait match nul 2-2 à Turin en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Ce résultat constitue une bonne opération pour les Spurs, menés 2-0 après neuf minutes...

Tottenham a réalisé un petit exploit en marquant deux buts à une équipe qui n'en avait encaissé qu'un lors de ses seize derniers matches. Les Londoniens peuvent désormais faire figure de favoris avant le match retour prévu le 7 mars dans un Wembley qui devrait être en ébullition.

Gonzalo Higuain a endossé le costume du héros en début de rencontre, en donnant deux longueurs d'avance à la Juve. D'abord en profitant de l'apathie de la défense londonienne sur un coup franc de Pjanic (2e). Puis en transformant un penalty consécutif à une faute de Davies sur Bernardeschi (9e).

Un coup franc surprenant

Mais la suite allait s'avérer plus compliquée. Higuain manquait une balle de 3-0 à la demi-heure, en tirant à côté au terme d'un contre fulgurant. Ensuite, juste avant le retour aux vestiaires, il expédiait un nouveau penalty (faute d'Aurier sur Douglas Costa) sur la barre.

En face, Harry Kane a d'abord cru marquer sur une tête à la 26e, mais Buffon s'est fait l'auteur d'un arrêt exceptionnel. Le numéro 10 des Spurs a pris sa revanche peu après, quand il a dribblé le gardien et marqué dans le but vide (35e). Cette réussite, qui devait beaucoup à la passe en profondeur de Dele Alli, relançait un match que la Juve pensait peut-être avoir déjà plié.

A la reprise, le jeu devenait moins fluide. Les Italiens reculaient, et mis à part un essai de Bernardeschi (57e), ils ne portaient que rarement le danger devant Lloris. Sans se créer non plus d'occasions nettes, les Spurs restaient dans le coup. Leur salut venait d'un coup franc d'Eriksen qui surprenait Buffon (71e). (ats/nxp)