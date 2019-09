L’Olympique de Genève méritait mieux qu’une élimination sur le fil

Il est des éliminations qui font plus mal que d’autres. Battu (1-2) par Bavois (Promotion League) en 16es de finale, sur un but réussi après cinq bonnes minutes d’arrêts de jeu, l’Olympique de Genève en avait gros sur le cœur samedi à Varembé. Pour avoir ouvert le score à la 59e par le meilleur homme sur le terrain, Blerim Arifi, et parce qu’il en a longtemps remontré à des Vaudois médusés, le pensionnaire de 1re ligue a pu y croire. La formation de catégorie supérieure? L’observateur non averti eût pu penser à bon droit avant la pause qu’il s’agissait de l’Olympique de Genève: la maîtrise technique des locaux, soutenus par une trop petite chambrée, leur a permis, sous l’égide du duo Arifi-Rodrigues, de s’assurer la maîtrise du ballon, l’occupation et les occasions de but. Même si, à la 26e, sur la seule poussée de Bavois et alors que l’Olympique était momentanément à dix, Savic voyait sa reprise de 6 m stoppée un brin chanceusement par Grujicic.

La domination lancéenne se concrétisait peu avant l’heure de jeu, lorsque Arifi, profitant d’un ballon repoussé, trouvait le petit filet d’une astucieuse frappe croisée. Une juste récompense des efforts déployés par l’OG. «Nous étions supérieurs à notre adversaire, bien en place. Nous avons produit du jeu. Un gros match, plein! Cette élimination est désolante», ruminait l’entraîneur Kristian Cvijetic, sanctionné d’un carton rouge après la fin du match pour avoir protesté auprès de l’arbitre.

Face à un Bavois jetant toutes ses forces dans la bataille, les Genevois ont eu un peu de mal à gérer la fin de rencontre. «Ils ont fait valoir leur expérience. Des petites fautes de notre côté ont fait la différence», constatait l’entraîneur serbe. De Veiga égalisait à la 76e d’une splendide volée, avant qu’un envoi de la limite de la surface, à ras le poteau, de Da Silva, au bout du bout du temps de jeu, ne crucifie l’Olympique. Cruel.

Olympique de Genève - Bavois 1-2 (0-0)

Varembé. 100 spectateurs.

Buts:

59e Arifi 1-0. 76e De Veiga 1-1. 95e Da Silva 1-2.