L'Atletico solide deuxième avec Costa

Retour fracassant pour Diego Costa: l'enfant terrible de l'Atletico Madrid a marqué samedi contre Getafe (2-0) son deuxième but en deux matches avant d'être sévèrement exclu, ce qui n'a pas empêché les Colchoneros de consolider leur deuxième place du Championnat d'Espagne derrière Barcelone.

A l'issue de ce match d'ouverture de la 18e journée, l'«Atleti» (2e, 39 pts) est revenu au moins temporairement à six longueurs du Barça (1er, 45 pts), qui reçoit Levante dimanche.

L'équipe de Diego Simeone garde deux longueurs de marge sur Valence (3e, 37 pts), qui a pour sa part battu Gérone 2-1, et huit sur le Real Madrid (4e, 31 pts), en déplacement à Vigo dimanche.

L'Atletico manquait d'efficacité en attaque? Avec le retour début janvier de Diego Costa, déjà «Colchonero» pendant quatre ans (2010-2014), le club madrilène a retrouvé une puissance de feu prometteuse.

L'Hispano-Brésilien (29 ans), enfin qualifié après la levée de l'interdiction de recrutement infligée à l'Atletico, a semble-t-il aiguillonné tous ses partenaires d'attaque par sa hargne et son goût du combat. «Sa présence nous apporte vitesse et verticalité. Et il fait peur», s'est réjoui Simeone en conférence de presse.

Moment de communion

Déjà buteur mercredi en Coupe du Roi, Diego Costa a laissé entrevoir une belle complémentarité avec Antoine Griezmann. Contre Getafe samedi, le duo «AG-DC» a été associé d'entrée pour la toute première fois. Et c'est le Français qui s'est illustré le premier en offrant l'ouverture du score à Angel Correa (18e): «Grizi» a percé plein axe, fixé la défense et décalé à droite l'Argentin, buteur d'un bel extérieur du pied.

Mais Diego Costa s'est ensuite signalé pour son tout premier match dans le nouveau stade Metropolitano. L'international espagnol a été averti pour un coup de coude (62e) puis il a marqué d'un plat du pied, confortant l'avance de son équipe (2-0, 67e).

Sur son élan, Costa a franchi les panneaux de publicité pour aller célébrer son but avec les supporteurs en grimpant presque dans les tribunes du stade Metropolitano. Ce moment de communion n'a pas plu à l'arbitre José Luis Munuera Montero: celui-ci a montré un second carton jaune sévère à l'Hispano-Brésilien, contraint de rentrer précocement aux vestiaires, perplexe (68e). «La partie émotionnelle, l'arbitre ne peut pas la mesurer», a dédramatisé Simeone. «La règle est ce qu'elle est et il faut la respecter.»

Malgré cette infériorité numérique, l'Atletico s'est imposé sans trembler mais à peine revenu, Costa devrait être suspendu le week-end prochain à Eibar...

Dans l'autre affiche de samedi, le Betis a enlevé le derby de la ville sur le terrain du FC au Betis après une course-poursuite haletante 5 à 3. Ce succès de prestige a permis au Betis de grimper au 8e rang (24 pts), à cinq longueur de sa victime du soir (5e, 29 pts). Dans la nuit de vendredi à samedi, une rixe entre supporteurs à Séville a conduit à l'arrestation de vingt-quatre ultras, symbole d'un derby andalou toujours brûlant, parfois au-delà de toute raison. (afp/nxp)