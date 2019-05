Kurt Zuppinger: «Des formats plus attractifs existent pour la SFL»

Le 5 juin lors du Congrès de la FIFA, voteriez-vous pour la réélection de Gianni Infantino à la présidence?

Peter Gilliéron restera en fonction jusqu’au 30 juin et c’est à lui de donner la réponse. Il représentera l’ASF au Congrès de la FIFA à Paris, le 5 juin, en tant que président actuel.

Êtes-vous favorable à un élargissement de la Coupe du monde de 32 à 48 équipes dès 2022?

Je suis contre 48 équipes. La conséquence d’un tel élargissement serait un grand nombre de matches d’une qualité plutôt insatisfaisante.

Êtes-vous favorable à une Coupe du monde des clubs et à sa gestion par un organisme privé?

Non. Le marché est déjà saturé aujourd’hui, sans y ajouter des nouvelles compétitions. Finalement, les clubs engagés dans les différents championnats nationaux seraient les perdants parce que l’intérêt pour leurs matches de championnat diminuera.

Êtes-vous favorable à la réforme du format des Coupes d’Europe?

Je m’oppose au fait que les clubs riches deviennent de plus en plus riches et que la différence envers les clubs «normaux» s’agrandit sans cesse. Je suis également contre une ligue «fermée» avec seulement certains clubs d’élite. La solidarité doit rester primordiale dans le football!

Êtes-vous favorable à une réforme du règlement des agents par la FIFA?

Je ne connais pas suffisamment ce dossier et je ne peux donc prendre une position ferme à ce sujet. Toutefois, je pense que ce domaine important devra être sujet à discussion.

Pour les clubs de ligues inférieures, la Coupe de Suisse n’est qu’un mirage. Pensez-vous qu’il faudrait revoir la formule?

Oui. Un certain potentiel existe et il faut l’exploiter. Mais les trois sections (Swiss Football League, Première ligue et Ligue amateur) doivent être intéressées à une solution commune.

La situation actuelle avec 10 clubs de Super League, 10 de Challenge League et 16 de Promotion League est souvent discutée/décriée. Pensez-vous qu’une réforme soit nécessaire?

Oui, il faut des modifications. Aussi bien du point de vue des fans de football que de celui des techniciens, avoir seulement 10 clubs dans l’élite est insuffisant. Il y a des formats bien plus attractifs que de jouer quatre fois par saison contre les mêmes adversaires.

La FIFA indique dans son rapport annuel la rémunération de son président et de son secrétaire général. Savez-vous combien gagne le président de l’ASF?

Non, je ne me suis pas encore préoccupé du salaire du président, il y a les élections d’abord. Comme dans d’autres organisations, le montant total doit être transparent. Cependant et contrairement à d’autres pays, en Suisse les salaires individuels ne sont que rarement publiés.

Par ses participations aux tournois européens et mondiaux, l’ASF a reçu des primes de participations importantes. Savez-vous comment cet argent a été réparti entre les différentes entités de l’ASF?

Non, je n’étais pas impliqué dans ces décisions étant donné que je n’avais plus de fonction officielle auprès de l’ASF durant cette période.

En deux phrases, quelle serait votre priorité absolue de président?

Tout d’abord, je poserais des questions à tous ceux qui «mouillent» le maillot pour le football et je vais les écouter avec intérêt. Sur la base de la situation actuelle, nous allons mettre l’accent sur les sujets prioritaires et développer une direction stratégique. Les trois différentes sections doivent s’approcher l’une de l’autre. Le «nous» sera au centre de l‘intérêt, et non pas ce qui nous sépare. Le football suisse peut viser plus haut. C’est notre but – et nous devons le réaliser ensemble.

