Koro Koné s’engage avec Servette jusqu’en 2020

Servette a trouvé l’attaquant qui doit lui permettre de jouer les premiers rôles en comblant ses lacunes actuelles. Comme on le pressentait depuis ce week-end, Koro Koné ( 1 m 78 ) a lié son destin avec le club genevois. À 29 ans, l’attaquant ivoirien a paraphé une entente de deux ans, avec option pour une saison supplémentaire.

«KK», qui portera le No18 à la Praille, débarque en provenance de l’US Boulogne Côte d’Opale (Nord-Pas-de-Calais), où il avait marqué 14 buts en 27 matches en Nationale (3e division) la saison dernière. L’attaquant connaît déjà la Suisse pour avoir porté le maillot de Grasshopper en 2006, lors de son passage au centre de formation zurichois.

Passé par de nombreux clubs durant sa carrière, ce redoutable finisseur a passablement bourlingué. Alors qu’il était encore junior, il avait aussi joué en Afrique du Sud ainsi qu’en Allemagne (Duisbourg et Berlin). En 2008, il s’était engagé avec les Slovaques du Spartak Trnava (29 buts en 81 matches) avant de rebondir en France, sous le maillot de Dijon, club avec lequel il avait inscrit 15 buts en 67 matches (Ligue 1 puis Ligue 2). Des étapes à Arles-Avignon, Constantine (Algérie), Sedan et enfin Boulogne complètent son parcours.

Sur les images de la TV du SFC, Koro Koné s’est réjoui de son nouveau point de chute. «Je suis content de faire partie de cette famille, explique-t-il. Je connais l’histoire du club. Je viens avec beaucoup de détermination et d’ambitions. Avec le but de faire une très belle saison et de jouer les premiers rôles.»

Programmée depuis quelques jours, son arrivée répond ainsi au souhait d’Alain Geiger d’étoffer son attaque. «Son instinct de buteur nous fera du bien, estimait déjà le coach valaisan du SFC dimanche à Vaduz. On voit à quel point cela nous manque...» (nxp)