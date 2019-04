Kevin Mbabu est désormais un loup!

C’est désormais officiel. Kevin Mbabu va rebondir à Wolfsburg. Le défenseur des Young Boys a signé un contrat de quatre ans avec le club allemand, 9e actuel de Bundesliga où il va rejoindre les Helvètes Admir Mehmedi et Renato Steffen. On parle d'une indemnité de transfert qui approcherait les 10 millions de francs.

Very happy and honored to have signed 4 years for @VfL_Wolfsburg ???? I am looking forward to discovering the Bundesliga and fight for my new colors ???????????? pic.twitter.com/xyY3tkuH4K