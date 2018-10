José Mourinho dégoupille à Stamford Bridge

José Mourinho a longtemps cru tenir avec Manchester United un exploit à Chelsea son ancien club, jusqu'à l'égalisation à la 96e des Blues (2-2) qui a provoqué un début de cohue entre l'entraîneur portugais et le staff des Blues. «Mou» a dû être retenu par des stadiers, n'ayant pas apprécié la célébration du but libérateur par l'un des assistants de Maurizio Sarri, l'Italien Marco Ianni, devant son banc.

Une fois le coup de sifflet final donné, Mourinho a serré la main, sans heurts, de son homologue londonien, puis a tout de suite calmé le jeu auprès des médias. «Je suis contrarié par rien du tout. Sarri a été le premier à venir me voir et m'a dit qu'il allait trouver une solution. L'assistant s'est déjà excusé auprès de moi, je lui ai dit d'oublier. J'ai aussi commis beaucoup d'erreurs dans ma carrière», a-t-il expliqué.

José Mourinho lost it when former club Chelsea equalized in stoppage time and celebrated in front of the Manchester United bench ????

(via @SkySportsPL) pic.twitter.com/0A3VUM5ZsN