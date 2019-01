Johan Djourou a choisi de se faire opérer

Johan Djourou, qui vient de résilier son contrat avec la SPAL Ferrara, a profité de se retrouver sans club pour passer sur la table d'opération. L'arrière central de 32 ans a posté sur son compte Instagram une photo de lui. On le voit les deux pouces levés vers le ciel, un large sourire aux lèvres, et des pansements sur son genou et sa cheville gauches.

«Cela devait être fait, écrit-il dans la légende. Après avoir mis un terme à mon contrat avec SPAL, c'était l'occasion parfaite pour faire un petit service qui était devenu nécessaire, mais que je n'avais pas vraiment eu le temps d'effectuer auparavant. Ces derniers temps, j'ai accumulé les ennuis musculaires, tous provenant de la même origine. Maintenant, place à la convalescence et à la reconstruction pour les années à venir.»

Le tout accompagné des hashtags #genevaboy, #lavieilfautlavivre et #nevergiveup (ne renonce jamais).

Par contre, le toujours international suisse (76 sélections) ne précise ni la nature exacte des blessures pour lesquelles il s'est fait opérer, ni la durée de son rétablissement complet.

(nxp)