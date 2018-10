Joachim Löw, l'homme qui s'accroche à sa Mannschaft

Violence du contraste. Il y a quatre mois, l’Allemagne s’apprêtait à commencer le Mondial russe avec l’étiquette de grand favori collée sur le dos. La Mannschaft, alors encore championne du monde en titre, s’était qualifiée en écrasant la concurrence, 10 matches, 30 points, 43 buts marqués, 4 reçus. Un an plus tôt elle avait dominé la Coupe de Confédérations en alignant l’équipe B et les M21 étaient auréolés du titre de champion d’Europe.

Aujourd’hui, après l’humiliation d’une élimination au premier tour du raout russe, dernière de son groupe avec une seule victoire arrachée in extremis aux Suédois, l’intouchable Mannschaft vient de subir une sixième défaite en Ligue des nations (2-1 contre la France après le 3-0 encaissé aux Pays-Bas). Elle est au fond du trou, elle a un pied en Ligue B de la nouvelle compétition et ce camouflet-là fragilise terriblement un homme et son système: Joachim Löw, celui qui préside aux destinées allemandes depuis 12 ans pourtant, avec un succès qui est allé crescendo.

Au lendemain de l’impensable, cette Allemagne renvoyée au pays après une campagne russe indigente, un gros questionnement a secoué tout un peuple: l’immuable sélectionneur était-il encore l’homme de la situation? La Fédération a estimé que oui, lui renouvelant sa confiance pour remettre l’équipe sur les bons rails. Mais avec six défaites déjà pour l’année 2018 (du jamais vu), et la perspective d’une relégation en Ligue des nations, la crise refait surface. Löw est-il encore l’homme de la situation? Il devait briller au Mondial: fiasco. Il devait corriger le tir ensuite: fiasco. Sans parler du psychodrame déclenché par Mesut Özil, qui a claqué la porte de la sélection en parlant de racisme. À tort ou a raison, cela rajoute au chaos.

Une révolution tardive

Finalement, Joachim Löw n’a pour se raccrocher à quelque chose de tangible que cette première période face à la France. C’est vrai, il a enfin osé une révolution: un 3-4-3, un système résolument tourné vers le jeu vertical, qui aurait dû offrir plus d’un but d’avance à la pause; Müller sur le banc, Sané et Werner devant sur les côtés, Gnabry en pointe; Neuer, Kroos et Hummels comme seuls rescapés de l’ancienne garde. Trop tard? Pas forcément. La presse allemande a salué ces changements, tandis que la Fédération affirmait une nouvelle fois son soutien à Löw. «Respect pour un sélectionneur qui a eu l’humilité de reconnaître ses fautes et de les corriger», a tonné le Bild. «Löw, qui s’est accroché trop longtemps à son ossature de champions du monde 2014, s’en est aperçu juste à temps», a embrayé Kicker.

La volonté de reconstruire

Emballez c’est pesé: avec son contrat en béton qui ne s’achève qu’en 2022, Löw n’est pas prêt de lâcher le morceau. Ce n’est d’ailleurs pas le genre de la maison. Mardi, après la défaite au Stade de France, il a ainsi affirmé qu’«on aurait mérité de gagner, on était la meilleure équipe». Une forme de méthode Coué pour balayer la sanction du résultat. Il avait aussi prédit, avant le match et en dépit de couacs à répétition de sa sélection, qu’il comptait bâtir l’avenir lui-même et qu’il allait le rendre plus beau que le présent.

Löw possède sans doute toutes les qualités pour rester à la baguette. Mais il n’a plus le droit à l’erreur et il le sait. Il s’est accordé un sursis sur la manière, pas avec le résultat. C’est tardif, mais louable. Sauf que quand on est à la tête de la Mannschaft, ce sont les résultats forgent les destinées. Et ça aussi, il le sait. (nxp)