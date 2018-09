Jacobacci mis à pied avant le match de Coupe à Lausanne

Le timing est un peu surprenant, mais le FC Sion s'apprête à communiquer la mise en congé de son entraîneur Maurizio Jacobacci, à deux jours d'affronter le Lausanne-Sport en seizièmes de finale de la Coupe. Le Bernois a été averti vendredi par le président Christian Constantin qu'il disposait d'un «week-end de congé» au cours d'une discussion très rapide et à sens unique.

La relation entre les deux hommes s'était déjà détériorée durant l'été lorsqu'il s'est agi de prolonger le contrat du technicien. Après plusieurs jours de changements d'avis et de coups de bluff, Christian Constantin et Maurizio Jacobacci étaient finalement parvenus à un accord. Mais les résultats mitigés du début de saison, et la qualité douteuse du contenu de certains matches (à GC notamment) ont conduit le président à écarter son entraîneur vendredi après-midi.

L'intérim sera assuré dimanche par Christian Zermatten, adjoint de Maurizio Jacobacci. Il se pourrait que Sébastien Bichard, entraîneur des M21 du FC Sion depuis le début de la saison (et entraîneur de Team Vaud M18 il y a quelques mois encore!), soit également sur le banc. Tout comme Christian Constantin lui-même... (nxp)