Hugo Lloris privé de permis pendant 20 mois

Hugo Lloris (31 ans) a été condamné à 50 000 livres (63 350 francs) d’amende et à 20 mois de suspension du permis de conduire par le tribunal londonien de Westminster, mercredi. Le gardien de Tottenham et de l’équipe de France avait été arrêté en état d’ivresse, après avoir brûlé un feu rouge au volant de sa Porsche, le 24 août à Gloucester Place. Son taux d'alcoolémie était de 80 microgrammes par litre d'air, soit plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni (35 microgrammes par litre).

Le champion du monde 2018 avait présenté ses excuses après avoir passé sept heures en cellule: «Je tiens à m'excuser de tout coeur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporters. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner.»

Le Niçois avait été libéré sous caution en attendant sa comparution. Lloris avait soupé dans un restaurant franco-méditerranéen du quartier de Mayfair, en compagnie de deux autres joueurs français qui évoluent à Londres, à savoir l’attaquant Olivier Giroud (Chelsea) et le défenseur Laurent Koscielny (Arsenal). (nxp)