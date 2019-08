Geiger: «Xhaka méritait de prendre un rouge direct»

On entame la 25e minute de jeu au Parc Saint-Jacques samedi soir lorsque les esprits s’échauffent. Dominés par le néo-promu, les Bâlois craquent nerveusement face à l’insolence servettienne.

Le premier à venir chercher des noises est évidemment Taulant Xhaka, coutumier du fait. Le frère de Granit écrase d’abord la cheville d’un Varol Tasar, alors au sol, avant de s’en prendre à Sébastien Wüthrich, puis Timothé Cognat. Ce dernier se voit même infliger un coup de poing au menton.

Interrogé sur la question, les deux coaches ont livré des versions différentes. «Je n’ai rien vu, avançait timidement Marcel Koller. J’ai vu qu’il y avait eu une bousculade, rien de grave à mon avis.»

Fidèle à son franc parler, Alain Geiger n’y est, lui, pas allé par quatre chemins. «Ce que j’ai vu et ce que j’ai entendu, c’était un coup au visage, aucune discussion, fulminait l’homme fort servettien. Xhaka méritait de prendre un rouge direct. L’arbitre n’a pas vu, ou n’a pas voulu voir, il faut accepter sa décision. Cela aurait peut-être changé le cours du match (ndlr: il y avait 1-1 à ce moment-là), ou peut-être pas. Ça ne sert à rien de refaire l’histoire.»

M. Dudic a pourtant longuement discuté avec son assistant vidéo depuis le rond central. Que se sont-ils dit? Il semble étonnant que leur conciliabule n’ait pas au moins débouché sur le visionnement des images par l’arbitre principal au bord de la pelouse. A croire que, tant que ces communications resteront opaques, les doutes raisonnables ou autres théories du complot fleuriront encore.

