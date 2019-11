Fernandes: «Siffler ton capitaine, je ne pige pas»

Gelson Fernandes et l’Eintracht ont vécu un dimanche mouvementé. Lors de la défaite de Francfort sur le terrain de Fribourg (1-0), le milieu de terrain de 33 ans a été expulsé pour avoir été deux fois averti en l’espace de vingt minutes, avant la mi-temps. En fin de match, alors que l’ex-international avait terminé sa douche depuis longtemps, c’est son capitaine, David Abraham, ex-joueur du FC Bâle, qui a écopé d’un carton rouge pour avoir volontairement balancé au sol l’entraîneur adverse. Un geste d’humeur qui ramène forcément un peu à celui qu’avait eu voici deux semaines Granit Xhaka à l’encontre des fans d’Arsenal qui le sifflaient.

Gelson Fernandes, comment avez-vous digéré votre expulsion, pour laquelle vous vous êtes excusé, le lendemain, auprès de vos coéquipiers et supporters?

Ça va, ce sont des choses qui arrivent dans le monde du sport de haut niveau. A mon avis l’arbitre n’a pas eu une très bonne lecture du jeu sur le deuxième carton jaune. C’étaient mes deux seules fautes du match… Reste que c'est un peu con de prendre un rouge comme ça. D'autant plus que, pour moi, nous étions supérieurs et qu'à onze sur le terrain nous aurions pu espérer prendre quelque chose.

Qu’avez-vous pensé du geste de votre capitaine, qui a aussi été expulsé?

J’étais dans le vestiaire, mais j’ai vu les images. Comme c’est mon coéquipier, je vais garder ce que j’en pense pour moi, mais je sais qu’il ne voulait pas mal faire. Il a assumé, il s’est excusé, ça s’arrête là.

Puisqu’on parle de réactions pleines d’émotions, quel est votre lecture de ce qui s’est passé dernièrement avec Granit Xhaka à Arsenal, équipe que vous affronterez d'ailleurs dans quinze jours?

Là-bas le public est très frustré en ce moment. L’équipe n’évolue plus au niveau qui était le sien il y a une vingtaine d’années. En plus, Arsenal n’a pas investi financièrement comme les autres grands clubs avec lesquels il veut réaliser. Il y a des attentes, c’est normal. Les fans viennent au stade, paient une partie de nos salaires… Mais je ne comprends pas que tu puisses siffler ainsi ton capitaine. Je suis désolé pour lui. Granit c’est un gars au bon cœur, un bon coéquipier qui se donne. Depuis qu’il est là, ils ont quand même fait une finale d’Europa League, ce n’est pas rien.

Ça vous est déjà arrivé, au cours de votre carrière, d’être pris à partie comme lui par des supporters mécontents?

Non, pas vraiment. Bon, il y a des gens qui m’ont écrit sur Twitter pour me dire qu'avec mon expulsion je leur avais fait perdre leur pari. Mais ce n’est pas grand-chose à côté, ça me fait même rire. Je ne peux pas imaginer ce que Granit a ressenti avec les insultes à sa famille. Mais merde, je me dis quand même que les gens sont devenus fous. Avec tous ces réseaux sociaux, il y a plein de monde qui est à côté de la plaque. Je pense qu’il y a tout un pan d’éducation à revoir. Nous, les joueurs, sommes en première ligne pour encaisser ces coups. Les gens ne se rendent pas bien compte de la pression qu’il peut y avoir sur un joueur, surtout dans les plus grands clubs.

Pour en revenir à votre première partie de saison avec l’Eintracht, actuel 9e du classement de Bundesliga: quel bilan intermédiaire tirez-vous?

On fera un vrai premier bilan à la trêve, mais là on a affronté à peu près tous les gros clients du championnat (ndlr: dont un succès carton, 5-1, face au Bayern Munich), donc ça va plutôt bien! Le calendrier a été bien chargé depuis juillet, avec les matches qualificatifs d’Europa League. Depuis deux ou trois mois nous avons des matches tous les trois jours. Dimanche c’était notre sixième match en 25 jours, donc forcément ça pèse. On ne gère pas la saison de la même manière que les équipes qui ne jouent pas en Europe. Et on a perdu pas mal de joueurs. Mais le championnat est long, on reste en embuscade. On verra…

Vendredi et lundi, l’équipe de Suisse dispute ses deux derniers matches de qualification pour l’Euro 2020. Votre pronostic?

Oh, ils vont se qualifier!

C’est dans la poche, donc?

Non, pas encore. Mais je pense – en tout cas j’espère – qu’ils vont battre la Géorgie. Ça va aller. Cette Nati me plaît. Elle a du talent, de la personnalité et produit du jeu. Elle manque parfois un peu d’expérience, mais c’est normal.

Oliver Dufour