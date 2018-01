FC Lucerne vire Markus Babbel

Le FC Lucerne a limogé avec effet immédiat son entraîneur Markus Babbel, selon blick.ch. Le technicien allemand de 45 ans était en poste depuis octobre 2014. L'assistant Patrick Rahmen doit également faire ses valises.

Le club a confirmé dans l'après-midi le limogeage de son entraîneur. L'intérim, voire davantage, sera assuré par l'entraîneur des M21 Gerardo Seoane. Cet Hispano-Suisse de 39 ans connaît le FC Lucerne comme sa poche. Il y a joué de 1990 à 1997, puis de 2007 à 2010. Il a aussi évolué avec Sion, Aarau et Grasshopper. Seoane a travaillé dans le secteur de la formation du club lucernois dès la fin de sa carrière active, en 2010.

«Nous avons été surpris par cette situation. Nous n'avons dès lors pas encore de solution définitive à proposer», a expliqué le directeur sportif Remo Meyer lors d'une conférence de presse. «L'objectif est d'en trouver une d'ici le camp d'entraînement», a-t-il poursuivi, tout en précisant que Seoane constituait aussi une option à plus long terme.

Il y a deux jours, Markus Babbel avait annoncé qu'il ne signerait pas pour une prolongation de son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain, en «profitant» au passage pour sévèrement critiquer les dirigeants. La séparation devenait inévitable. Avant Noël, le comité directeur avait pourtant décidé de continuer à travailler avec l'Allemand jusqu'au terme de la saison.

Liebe Fans - die heutigen Aussagen von Markus Babbel haben ein grosses Medienecho ausgelöst. Aus diesem Grund findet am 5. Januar 2018 um 16:00 eine Medienorientierung statt. Gleichzeitig werden wir auf unseren eigenen Kanälen auch euch auf dem Laufenden halten.#FCL pic.twitter.com/q1ewwPBWh3 — FC Luzern (@FCL_1901) 3 janvier 2018

Mais dans une interview mercredi dans la, Babbel a non seulement dit qu'il n'irait de toute façon pas au-delà de cette saison. Il s'en est pris aussi à ses patrons, en premier lieu au directeur Marcel Kälin. Il avait estimé que les conditions dans lesquelles il devait oeuvrer étaient très difficiles. «La collaboration ne marche plus, il n'y a rien à faire», avait notamment dit l'ancien coach de Stuttgart et de Hoffenheim.

Climat tendu en Suisse centrale

Le climat est tendu en Suisse centrale. Une douzaine d'employés ont démissionné depuis l'arrivée de Kälin. Mais en s'exprimant ouvertement contre le directeur, Babbel a enfreint le principe selon lequel un entraîneur doit rester loyal jusqu'au bout non seulement envers ses joueurs, mais à l'égard de ses dirigeants.

Mécène du club, Bernhard Alpsteag a ajouté de l'huile sur le feu ces dernières heures en s'en prenant sévèrement à Babbel, dans le «Blick».

Sous la conduite de l'ex-international allemand, Lucerne a terminé une fois 3e et deux fois 5e de Super League. Le club se trouve pour l'heure en danger de relégation en Super League. L'équipe est avant-dernière, avec 3 points d'avance sur Sion, la lanterne rouge. (si/nxp)