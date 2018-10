Éviter le piège islandais et confirmer la progression

Onze couloirs d’athlétisme, le vent qui s’engouffre par tous les côtés, des alentours gris et ternes, aucun café à proximité. Le stade de Laugardalsvöllur est le contraire d’un chaudron, qui transcenderait ses équipes. Il ne fait ni beau ni mauvais depuis que l’équipe de Suisse a atterri à Reykjavik et, de toute façon, les internationaux ne sont pas là pour aller visiter les geysers ou tenter d’apercevoir un aileron de baleine. Dès qu’ils en auront terminé avec leur voyage, ce soir aux alentours de 22 h, heure locale (deux heures de décalage avec la Suisse), ils penseront surtout à rentrer dans leur club afin de bien se préparer pour les matches du week-end. Car le danger est là: avoir la tête ailleurs, déjà, alors que rien n’est fait, encore.

Car oui, l’Islande est venue perdre 6-0 à Saint-Gall en septembre lors d’une démonstration offensive et défensive de la Nati. «Il s’agit clairement de l’un de nos meilleurs matches», a estimé Ricardo Rodriguez hier, à juste titre. Ce soir-là, la Suisse avait tout fait juste et dynamité des Vikings qui, au passage, n’ont pas gagné un match depuis janvier, face à l’Indonésie qui plus est. Mais la sélection d’Erik Hamren, arrivé cet été juste après la décevante dernière place du groupe à la Coupe du monde (dans un groupe il est vrai très compliqué avec la Croatie, le Nigeria et l’Argentine), va mieux: elle vient d’obtenir un nul sur le terrain de l’équipe de France, certes en amical, mais en ayant mené 0-2.

Alfred Finnbogason de retour

Et, surtout, elle a récupéré son meilleur attaquant, le très prolifique Alfred Finnbogason. L’avant-centre islandais a marqué face à l’Argentine en Russie, mais il n’avait pas rejoué depuis, victime de petits soucis physiques. Revenu au jeu il y a deux semaines avec Augsbourg, il a débuté par un triplé face à Freiburg avant de scorer face au Borussia Dortmund et de faire des misères à Presnel Kimpembe jeudi à Guingamp. Bref, Finnbogason est en forme et sa présence pourrait changer beaucoup de choses ce soir à Reykjavik.

L’Islande a progressé

«Ce ne sera pas la même équipe d’Islande, c’est sûr», a prévenu Ricardo Rodriguez, appuyé par… Erik Hamren lui-même. «Nous avons beaucoup parlé de ce match aller, en commençant par ce que nous avons fait de bien. Sur ce point, c’est allé très vite. Ensuite, nous avons évoqué tout ce que nous avons fait de mal. Et là, ça a pris du temps», a souri le sélectionneur des Vikings, en précisant qu’il sentait son équipe capable de gagner ce soir, «si elle joue au maximum de ses capacités.»

Reste que l’équipe de Suisse n’a pas le choix. Un match nul lui assurerait la deuxième place et reléguerait donc l’Islande en division B, mais Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers doivent jouer pour la victoire, rien d’autre, pour s’éviter un mois de novembre déprimant. La Nati affrontera en effet le Qatar en amical à Lugano avant de défier les Belges quatre jours plus tard à Lucerne pour, potentiellement, remporter ce groupe de Ligue des nations.

Un nul à Reykjavik ce soir ruinerait ce scénario et rendrait cette semaine de fin d’année beaucoup moins motivante, que ce soit pour les spectateurs ou les joueurs eux-mêmes. Pour s’éviter ce scénario catastrophe, une seule option: gagner ce soir face à une équipe qu’il serait dangereux de sous-estimer. Depuis que Vladimir Petkovic est arrivé, la Suisse bat toujours les petits, ce qui n’était pas le cas avant. Mais l’Islande, même sevrée de victoires depuis le début de l’année civile, n’est plus un pays où la Suisse peut aller gagner sans combattre. Elle est un membre légitime de la division A, qui plus est quart de finaliste de l’Euro 2016, un statut que l’équipe de Suisse ne peut qu’envier.

Beaucoup de travail mental

Les internationaux suisses auront donc un double travail mental à effectuer avant de se rendre sur le terrain ce soir: ne pas penser déjà à leur retour en club et surtout ne pas sous-estimer des joueurs qui ont l’ambition de les regarder droit dans les yeux après avoir pris six buts à l’aller. La Suisse doit continuer sa progression, tout simplement. Car il ne faut pas s’y tromper: il faudra sans aucun doute réussir un très grand match pour espérer partir de Laugardalsvöllur avec les trois points. (nxp)