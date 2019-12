Étoile Carouge va viser la promotion avec Morelli

La Fontenette étant en travaux, Étoile Carouge va probablement disputer son deuxième tour au stade de Marignac, à Lancy. Ce sera avec Claudio Morelli, qui vient d’être nommé à la tête de la formation stellienne après le départ de Jean-Michel Aeby à Yverdon. Cet Italo-Genevois de 48 ans n’est pas un inconnu puisqu’il avait déjà œuvré dans ce club (2016-2017). Après être passé durant plus d’un à Bâle avec Raphaël Wicky – il décortiquait les adversaires des Rhénans à la vidéo – le technicien a été engagé pour six mois par les dirigeants carougeois.

«C’est un retour aux sources, dans un environnement et des couleurs que j’aime beaucoup, explique le nouveau coach. J’avais envie de ressentir les odeurs de l’herbe de la Fontenette et partager une passion commune avec des gens sympas.» Le compagnon de Brigitte ne garde que de bons souvenirs au bord de l’Arve. «En deux ans, il y a eu passablement de changements, avec notamment cette promotion il y a six mois. Par rapport à ce que j’avais laissé, il y a un nouveau président, des nouveaux joueurs, mais aussi certains qui étaient déjà là. En un mot, je ne viens pas pour faire la révolution, ce serait absurde de ma part, mais pour poursuivre l’évolution de quelque chose qui fonctionne bien. Jean-Michel Aeby et son staff ont effectué un travail considérable.»

Quatrième de Promotion League, Carouge, qui veut croire à sa bonne étoile, a déjà effectué sa demande de licence pour la Challenge League. «Sur ce deuxième tour, tout peut arriver, se convainc le président Michael Palma, tout heureux de pouvoir collaborer avec ce coach qu’il connaît bien. C’est la personne idéale pour réussir cette mission. On se réjouit déjà de ce match contre Yverdon et de revoir Jean-Michel Aeby en avril à Genève», sourit ce Lausannois établi dans la Cité sarde, qui aime cette rivalité avec les Vaudois.

Claudio Morelli veut aussi se persuader qu’une ascension est possible. «Si tous les signaux sont au vert à Yverdon, on attend avec impatience les Vaudois chez nous pour réduire notre écart à cinq unités. Eux ne peuvent pas commettre de faux pas et nous on a tout à gagner.» Pour avoir connu un tel bonheur avec Vernier et Bernex, Claudio Morelli a-t-il la recette de la promotion? «Pour y parvenir, il n’y a pas de miracle, on doit tous tirer à la même corde en portant en avant le travail, l’humilité et la passion. On possède de jeunes joueurs qui ont faim et des éléments d’expérience, comme Vitkieviez et Tréand, qui souhaitent sortir par la grande porte. À nous de polir l’étoile qu’Aeby a redorée avec sérénité.»