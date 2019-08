Etoile Carouge sort la tête haute

Que serait-il advenu si M. Alessandro Dudic avait accordé, à la 41e minute, un pénalty à Etoile Carouge, qui n’aurait rien eu de scandaleux après que Fabian Lustenberger eut poussé le puissant Lakdar Boussaha dans la surface de réparation bernoise? On ne le saura jamais.

Toujours est-il que le champion de Suisse n’a pas rigolé à la Fontenette. Les Stelliens ont joué crânement leur chance, «le coup à fond», comme l’avait demandé Jean-Michel Aeby à ses joueurs «pour qu’ils n’aient aucun regret». Bien préparés et organisés, les Genevois ont longtemps contrarié les Young Boys. S’appuyant sur Damien Chappot, leur portier en état de grâce, Matias Vitkieviez, Geoffrey Treand et ses copains de Promotion League ont surtout procédé en contre, sans pour autant inquiéter David Von Ballmoos, si ce n’est lors de cette action litigieuse de la 41e. Face à ce bloc compact carougeois, qui a su retarder l’échéance, tout en soigant son jeu plutôt plaisant, le visiteur a fini par passer l’épaule. Après avoir été sauvé par son poteau (tir de Fassnacht à la 22e), plongé devant Garcia (34e), effrayé Assalé (39e) et détourné une grosse frappe de Gaudino (45e), l’ange gardien des Carougeois a fini par se coucher.

Mais que ce fut laborieux pour le champion. C’est à la 68e minute, après un premier tir de Jean-Pierre Nsame, que Ngamaleu a pu tromper un Damien Chappot qui avait encore empêcher l’ancien buteur servettien de marquer aux 56e et 66e minute. Mais si Fassnacht (85e) a encore buté sur le dernier rempart stellien, les Carougeois n’ont rien lâché, pour pousser jusqu’au bout, s’offrant notamment une belle opportunité avec Correia (81e). C’est YB qui pooursuivra son aventure en Coupe, mais Etoile Carouge, à la hauteur de l’événement, est sorti la tête haute. Chapeau à Chappot et tous ses valeureux coéquipiers.

Etoile Carouge - Young Boys 0-1 (0-0) Stade de la Fontenette, Carouge. 1513 spectateurs. Arbitre: M. Dudic. Buts: 68e Ngamaleu 0-1. Etoile Carouge: Chappot; Ombala, Dia, Sarr, Vanzo; Gomis (58e Mettler); Vitkieviez, Chappuis, Boussaha (63e Correia), Fernandez (78e Sujicic), Treand; Boussaha. Entraîneur: Aeby. Young Boys: Von Ballmoos; Lutomba, Lustenberger, Zesiger, Garcia (60e Janko); Ngamaleu, Aebischer, Gaudino, Spelmann (18e Fassnacht, 90e Petignat); Assalé, Nsamé. Notes: Etoile Carouge sans Mvele, Esteban (convalescents). Young Boys sans Hoarau, Sulejmani, Lauper, Camara (blessés) ni Sierro (suspendu). Avertissements: 27e Dia (faute sur Nsame), 31e Lustenberger (faute sur Boussaha), 81e Ombala (faute sur Gaudino), 88e Vanzo (faute sur Ngamaleu), 92e Sarr (faute sur Aebischer).