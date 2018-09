«Regardez et écoutez cette ambiance, c'est génial!», s'est exclamé Fabrizio Zambrella, quelques secondes après le coup de sifflet final de M. Fähndrich. Le milieu de terrain du Stade Nyonnais ne faisait évidemment pas allusion aux cris de colère venus du coin des supporters de Grasshopper, mais bien aux applaudissement émanant de la tribune de Colovray, enthousiaste et très chaleureuse.

Il faut dire que l'exploit était de taille: Nyon est la seule équipe de Suisse à avoir éliminé une formation de Super League en ce week-end de Coupe. «Et en plus, on a mis la manière», s'est réjoui Hugo Fargues, buteur du 2-1. Il est vrai que les Nyonnais ont été largement à la hauteur de leur adversaire tout au long du match. «Le score de 1-1 à la pause était mérité, je pense. Après, on a bien su gérer nos temps forts, comme nos temps faibles. On a marqué le 2-1 et après, on n'a pas été trop inquiétés», a continué l'ancien Servettien, toujours aussi doué techniquement.

1450 spectateurs à Colovray

GC n'a ainsi eu aucune occasion d'égaliser dans le dernier quart d'heure. «Au contraire, on aurait même pu tuer le match plus tôt avec cette occasion pour Marco...», relevait le directeur général Varujan Symonov, en faisant allusion à l'immense occasion que s'est procuré Marco Delley à la 79e (tir au dessus). Ce même Delley s'est bien rattrapé en provoquant le penalty du 3-1 dans les arrêts de jeu (ainsi que l'expulsion du défenseur): Les 1450 spectateurs pouvaient exulter, à l'exception bien sûr des 300 supporters de GC.

John Dragani s'est lui aussi réjoui d'une «des plus belles victoires de sa carrière», même si l'ancien entraîneur du LS n'oublie évidemment pas le succès 1-4 en quarts de finale de la Coupe 2010 sur le terrain d'YB, alors que Lausanne évoluait en Challenge League. «Ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas renoncé à nos principes. Les joueurs ont adhéré au projet, qui était de conserver notre style offensif, celui qui fait notre force. On a décidé de jouer et on en a été récompensés. On pensait qu'on allait peut-être souffrir et devoir reculer, mais même cela, on voulait le faire intelligemment.» Et au final, les Nyonnais n'ont même pas eu à avoir peur, faisant l'essentiel du jeu face à des Sauterelles incapables de produire quelque chose d'intéressant avec le ballon.

Son président Vartan Sirmakes, très heureux et très fier de ses joueurs, a tenu à associer Laurent Gasser, l'entraîneur-adjoint, aux félicitations collectives. «John Dragani et lui sont très bons.Ils ont parfaitement préparé ce match, ils avaient visionné GC. Je les félicite tous les deux», a réagi le président, dont le club aura peut-être l'occasion de réussir un nouvel exploit en 8e de finale contre Young Boys. (nxp)