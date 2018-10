Encore un festival offensif pour Dortmund

Le Borussia Dortmund a accentué son avance en tête du championnat d’Allemagne samedi après-midi en attendant les rencontres de la soirée et du dimanche. L’équipe de Lucien Favre s’est largement imposée sur la pelouse de Stuttgart (4-0) et a profité du nul de Leipzig à Augsbourg (0-0) pour prendre quatre points de marge avec la deuxième place désormais occupée par le Bayern Munich, vainqueur à Wolfsburg (3-1) après une série de quatre matches sans succès toutes compétitions confondues.

Sancho, Reus, Alcacer (sa 7e réussite en 126 minutes de jeu en Bundesliga) et Philipp ont porté à 27 le nombre de buts marqués par le BVB depuis le début de l’exercice (8 journées). Le club de la Ruhr est par ailleurs toujours invaincu (9 victoires et 2 nuls, coupe nationale et Ligue des champions comprises). (nxp)