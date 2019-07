En direct des vestiaire avec Young Boys et Servette

Le match

Young Boys - Servette, dimanche, Stade de Suisse, coup d’envoi à 16 heures.

Le contingent

Servette sans Iapichino, Lang, Busset et Maccoppi, blessés. Ondoua a son permis de travail, il peut jouer. YB sans Martins (suspendu), sans Assalé (CAN) et Camara, Fassnacht, Lauper, blessés.

Le contexte

C’est le match du retour en Super League pour Servette, six ans après le dernier. YB, double champion en titre, est le grand favori.

Le mot de Geiger

«Je veux une équipe qui continue d’oser. Avec plus de rigueur défensive sans doute, et sans se montrer naïf. Mais il faut cultiver une idée du jeu, associée à une vraie discipline. Nous devons encore nous adapter au rythme de la Super League. Chaque minute jouée nous fera progresser.»