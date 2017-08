Deux fans du LS pincés par la police bernoise

La police bernoise a dénoncé deux fans du Lausanne Sport suspectés d'avoir lancé des pétards lors du match contre Thoune. Après avoir identifié les deux hommes de 20 et 24 ans, elle s'est lancée à la poursuite du car qui les ramenait chez eux samedi soir.

Le véhicule a été intercepté par une patrouille sur l'aire d'autoroute de Münsingen (BE), entre Thoune et Berne. Les deux hommes doivent répondre de violation de la loi sur les explosifs, a indiqué dimanche la police. Un des pétards a été lancé durant la partie et l'autre à la fin du match, hors du stade, contre les forces de police.

Les deux hommes doivent s'attendre à une peine sévère. Début août, un supporter appenzellois du FC St-Gall a été condamné à trois ans de prison dont la moitié ferme pour avoir jeté des engins pyrotechniques, blessant un spectateur lors d'un match à Lucerne.

Lors du contrôle du car, la police bernoise a en outre saisi une matraque. Son propriétaire, un homme de 33 ans, a également été dénoncé pour infraction à la loi sur les armes. Sur le terrain, les Lausannois ont perdu 5-2. (ats/nxp)