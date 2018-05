Des milliers de personnes célèbrent YB

Il y a eu environ 20'000 fans des Young Boys ce dimanche sur la place fédérale à Berne. L'équipe d'YB a enchaîné avec un déplacement dans des camions ouverts à travers la vieille ville de la capitale jusqu'au stade dans le quartier du Wankdorf. Avant même que la fête ne commence à 14 heures, des milliers de personnes ont afflué devant la grande scène sur la place Fédérale, fermée pour l'occasion. Des milliers de personnes se tenaient aussi un peu plus loin, dans la Bundesgasse.

En montant sur scène, chaque joueur ainsi que chaque membre de l'équipe des entraîneurs et de la direction sportive ont été individuellement ovationnés et acclamés par le public, chantant «Schwizermeischter». Les fans ont multiplié les vagues avec leurs mains levées.

La célébration devant le Palais fédéral n'est que le prélude des festivités ouvertes à toutes et à tous et prévues jusqu'au petit matin du lundi de Pentecôte.

Musique live dans le stade

Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus tout le long du cortège triomphal des champions dans les rues de la capitale. Le Stade de Suisse a, lui, ouvert ses portes en début d'après-midi et offrait une retransmission en direct des festivités dans la vieille ville.

Les camions et les bus avec les joueurs des Young Boys sont attendus vers 17h30 dans le stade. Une scène de concert a été installée au milieu du terrain de jeu, où l'attaquant vedette Guillaume Hoarau et le groupe Open Season chanteront le tube du championnat de YB: «Stand Together». Les groupes Züri West et Lo&Leduc se produiront également dans la soirée.

Pour des raisons de sécurité, 44'500 personnes au maximum pouvaient entrer dans le stade. Les célébrations se poursuivront jusqu'aux petites heures du matin dans toute la ville de Berne, la police municipale ayant donné son accord. (ats/nxp)